車検費用を賢く節約したい! ディーラー以外を選ぶ意義とは?

高級車オーナーにとって高額になりがちなのが、車検・メンテナンス費用です。この記事では、ディーラー以外で車検を受ける場合のメリットとデメリットをおさらいし、車検の費用を賢く押さえる方法を考えます。

ディーラー車検が高額になる理由

多くの方が利用するディーラー車検では、費用が高額になりがちな傾向があります。「40万円」などと言われて驚いた方もいるのではないでしょうか。

ディーラー車検の費用が高額になるのは、以下の要因があります。

純正部品を使用するため

点検・整備を手厚く行うため

整備士の人件費が高いため

ディーラー車検ではメーカーの純正部品を使用するため、社外品より高額です。また車検合格に求められる点検のみでなく、メーカー推奨の予防整備、次回の車検も見据えた整備も行われます。

技術力の高い整備士が担当するため、整備士の工賃や検査料・点検料も高めになります

ディーラー以外にもある! 車検の選択肢

ディーラー車検は安心感があるものの、高額な費用が気になる方もいるでしょう。ディーラー以外で車検を受ける選択肢としては、例えば以下の4つがあります。

民間整備工場

整備工場は地域住民が車のことを相談する場所です。「●●モータース」と名前の付いた看板を見たことのある方も多いでしょう。

整備工場には「指定工場」と「認証工場」の2種類がありますが、車検を受けるなら「指定工場」がおすすめ。車検設備があり、その場で車検を行えるためスピーディーです。

一方で、技術力や整備体制などにはばらつきがあり、口コミや評価などを十分にチェックする必要があります。

車検専門店

近年増加しているのが車検の専門店です。民間整備工場をフランチャイズにした業態がメインとなっています。

車検専門店のメリットはスピーディーなこと。車検専門店は指定工場に認定されているケースが多く、整備をした後にそのまま車検に通せるため、迅速に終わります。

一方で整備内容は標準化されているため、細かいアフターサービスや追加整備など、柔軟な対応は難しい場合が多いです。利用する前に提供されるサービス内容をしっかり確認することが大切です。

ガソリンスタンド

ガソリンスタンドといえば給油や洗車などをイメージする方が多いでしょう。しかし近年では、車検サービスを提供するガソリンスタンドが増えつつあります。

日常的に利用しているガソリンスタンドで車検整備を依頼できれば便利です。ただし、整備工場が併設されていないと、下請け工場への委託となるため、時間がかかる傾向にあります。

カー用品店

ワイパーやエンジンオイル、洗車用具など多種多様なカー用品を取り扱うお店です。ガソリンスタンドと同じく気軽さがメリットで、カー用品を買いに行く気持ちで車検を依頼できます。

車検の費用は比較的安価で、使用するパーツを自由に選択できる楽しみがあるのもメリットです。ただし、車検整備は業務のメインではないため、ディーラーや車検専門店より技術や整備の面に関しては劣るかもしれません。

車検費用の大まかな目安

車検ができる場所と大まかな費用の目安を以下にまとめました。

ディーラー：10万～20万円程度

民間整備工場：6万～8万円程度

車検専門店：6万～8万円程度

カー用品店：5万～10万円程度

ガソリンスタンド：4万～10万円程度

車の種類や状態によって費用は変動するため、実際の見積もりを取りましょう。

車検の場所を選ぶための考え方

車検をどこで受けるかを選ぶ基準には、例えば以下のようなものがあります。

価格を重視して選ぶ

車検専門店やガソリンスタンドなどは、必要最低限の整備で費用を節約したい方に向いています。整備内容が標準化されていることも多く、短時間で完了するのもメリットです。

ただし、追加料金でコストがかえって高くなるケースもあるため、事前の見積もり内容をしっかり確認しましょう。

安全性で選ぶ

車検に合格すればそれでいいわけではなく、快適で安全に運転をするには、それ以上の点検や整備が必要になることも。民間の整備工場やディーラーなら、細かいところまで丁寧に点検してくれます。

多少費用が高くなっても安心して乗りたい方、特殊な車に乗っている方は、ディーラーや整備工場がおすすめです。

スピードで選ぶ

車検がどれだけ迅速に終わるかは、業者が検査ラインを保有しているかどうかにかかってきます。車検専門店はその場で検査ができるため、最短で即日完了できるケースもあります。

一方で整備工場やディーラーは、車検完了に数日を要するケースもあります。できるだけ時間を節約したい方は、即日対応ができる車検専門店などを選ぶとよいでしょう。