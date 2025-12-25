スバルが鮮烈なイエローの特別仕様車を公開! 東京オートサロン2026の内容は?

スバルとSTIが「東京オートサロン2026」の出展内容を発表した。鮮烈なイエローを身にまとった「レヴォーグ」と「WRX S4」に加え、現時点で未発表のクルマも? 事前取材で聞いた内容をまとめた。

レース参戦車両も降臨!

スバルと同社のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル(STI)は、「東京オートサロン2026」(1月9日～11日、幕張メッセ)の出展概要を発表した。

スバルは「お客様にとってDifferentな存在」であり続けるため、「安心と愉しさ」を基盤にしながら走る愉しさを表現する「パフォーマンスシーン」と、冒険へ踏み出す高揚感などを表現する「アドベンチャーシーン」という2つのシーンを際立たせ、ユーザーとの絆、共感をさらに深めていくことを目指している。

今回の東京オートサロン2026では「レヴォーグ」「WRX S4」「インプレッサ」をベースとした車両に加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026参戦車両やスーパーGT2026参戦車両などを展示し、スバルのパフォーマンスシーンを際立たせる予定だ。

出展車両：レヴォーグ STI スポーツR-ブラックリミテッドⅡ STI パフォーマンス

「レヴォーグ」の「STI スポーツEX」グレードをベースとし、ボディカラーに特別色の「サンライズイエロー」を採用。エクステリアは18インチアルミホイール(マットブラック塗装)やフロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティーさを強調している。

レヴォーグ STI スポーツR-ブラックリミテッドⅡ STI パフォーマンス

インテリアはシート表皮をイエローパーフォレーションとしたレカロ製STIロゴ入りフロントシートやスエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様とした。

これらの装備に加えて、スバル純正用品やSTIパフォーマンスパーツを装着している。

出展車両：WRX S4 STIスポーツR-ブラックリミテッドⅡ STI パフォーマンス

「WRX S4」の「STIスポーツR EX」グレードがベース。レヴォーグSTIスポーツR-ブラックリミテッドⅡ STI パフォーマンスと同様の装備を搭載している。

WRX S4 STIスポーツR-ブラックリミテッドⅡ STI パフォーマンス

出展車両：インプレッサ ST-H STI パフォーマンスエディション プラスパッケージ装着車

スポーティーかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、とことん使えるユーティリティを備えたインプレッサの「ST-H」グレードに、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを装備。スポーティーな世界観を感じさせるデザインとするとともに、クルマとの一体感やしなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現し、インプレッサの走行性能をより高めている。

インプレッサ ST-H STI パフォーマンスエディション プラスパッケージ装着車

会場ではスーパー耐久シリーズ2026に参戦する新型車両やスーパーGT300クラスに参戦する「BRZ GT300 2026」、全日本ラリー選手権2026 に参戦する「WRX VBH 全日本ラリー参戦車」を展示するほか、ブース中央にはベールに包まれたもう1台が展示される予定。どんなクルマなのか、当日のアンベールが楽しみだ。

期間中の主なイベントとしては、1月10日、11日にプロドライバーの新井敏弘選手、久保凜太郎選手が、2022-2023シーズンの全日本ラリー選手権に参戦していたSUBARU WRX STIをドライブして会場を駆け抜けるショーランを実施するほか、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたプロドライバーやエンジニアによるトークショーを実施する予定だ。