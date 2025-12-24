自動車保険で注目の「AIドラレコ特約」とは? 安全運転スコア向上のコツ

万が一の事態に備え、車にドライブレコーダーを搭載する方が増えています。自動車保険でも、スマートドライブレコーダー(AIドラレコ)を通じて運転挙動を評価し、安全運転スコアを測定する特約制度が登場しています。この記事ではAIドラレコの仕組み、スコアを高めるためのポイントを紹介します。

AIドラレコの仕組みとは?

AI搭載のドライブレコーダーが損害保険でどのように活用されるのか、基本的な仕組みから見ていきましょう。

指定のドライブレコーダーを搭載する

多くの保険会社では、車両保険で独自のドライブレコーダーを活用したサービスを提供しています。通信機能の付いたドライブレコーダーを車内に取り付け、万が一の事故の際にはドラレコを通じて連絡できて、事故映像も自動で送信される仕組みです。

AI解析によるサポート

ドラレコの映像から、相手車両の速度など事故の状況をAIで解析。過去の判例情報と照らし合わせ、責任割合の判定をサポートします。

また、AIには安全運転を支援するアラート機能もあり、事故につながりやすい運転について注意喚起します。例えばスピードの出しすぎや急加速、急ブレーキなどです。

AIドラレコのもたらす効果

AIドラレコでは運転レポートや動画、評価スコアが提示されます。ドライバーにフィードバックを行うことで運転傾向を伝え、客観的に見直しをさせることにつながります。

ドライバーがフィードバック内容を素直に受け止めて改善することで、安全運転につながり、事故の削減効果が期待できます。

AIドラレコを活用した保険の事例

AIドラレコを活用している自動車損害保険の例を紹介します。

タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)

あいおいニッセイ同和損保のこちらの保険は、運転の総合評価を100点満点で表示します。事故につながりやすい運転をしたときにアラートで注意喚起を行い、事故の未然防止につなげます。

レポートは運転ごとに表示するものと、1カ月ごとに表示する月間レポートがあります。月間レポートではCO2排出削減量を可視化する機能もあり、安全運転が環境にも貢献していることを実感できるようになっています。

見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)

三井住友海上が提供するドラレコ付きの自動車保険です。360度全方位撮影可能なカメラで、事故対応にAIを活用します。

ドラレコが一定以上の衝撃を検知すると、専用の安全確認デスクに自動的に通報。ドラレコの通話機能により、オペレーターが運転手をサポートします。

録画映像や位置情報を基にAIが事故状況を分析し、スムーズな事故解決に貢献します。

レスキュードラレコ

三井ダイレクト損保が提供する専用のドライブレコーダーを取り付けることで利用できる特約です。衝撃の検知により安否確認デスクに自動で接続し、確認や必要な対応のアドバイスを受けられます。

同社のアンケート調査によると、ドラレコ特約をセットした理由として最も多いのは「事故の際に安否確認デスクとつながるから」でした。損保会社のデスクにつながることで、万が一の際にも安心と捉える方が多いようです。

運転スコアを改善するための具体的なテクニック

AIドラレコはドライバーの運転をスコア化・評価します。スコアを高めるのに役立つコツを紹介します。

「急」を回避する

急ブレーキ、急加速などを避けましょう。発信・停止ではゆったりと操作するのが大切です。前の車との車間距離を十分に取り、急ブレーキをしなくて済むように調整します。

運転中は周囲の車の流れに合わせ、むらのない速度を維持することも重要です。

滑らかにハンドル操作をする

右折・左折の際には、事前に十分減速をして、滑らかなハンドル操作で曲がるようにしましょう。荒いハンドル操作を避けることで、より安全な運転につながります。

交差点やカーブの大きさにもよりますが、信号のない場所は3秒以上、信号のあるところは5秒以上かけると安全です。