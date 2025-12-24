2つの旅色で描くノモスの新作「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」

ドイツの時計ブランド「ノモス グラスヒュッテ」は、スポーツウォッチ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」に新色の2モデルを追加。それぞれ世界限定175本ずつ、2026年1月の発売予定となっている。

旅を描く2つのカラーダイヤル

新色は「Roam（ローム）」と「Reverie（レヴェリー）」というカラー名で、それぞれ旅や夢想をテーマにした色調だ。いずれの文字盤も24都市コードを配したワールドタイムの外周リングを備え、視認性とデザイン性を両立している。

「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー リミテッド」、ローム（左）、レヴェリ－（右）

「Roam」モデルは開放的な気持ちをイメージしたブルー、グリーン、オレンジの色調をアクセントに用いたダイヤル。一方の「Reverie」モデルは、シャンパンゴールド調でサンバースト仕上げの文字盤に、砂、黄土、ワインレッド、黄色といった多面的なカラーによって、夢想の広がりを表現している。

ステンレススチールケースのサイズは直径40.0mm×厚さ9.9mm。機械式時計としてはなかなかの薄型なので、シャツの袖口に収まりやすい。

ストラップには、ホーウィン社製のシェルコードバンを採用。「Roam」はローム／ブラック、「Reverie」はブラウンとなり、こちらも旅や夢想というテーマを色で表現している。ストラップは装着感と耐久性に配慮したヘリ返し仕立て。

ムーブメントは自社製の自動巻き機械式「キャリバー DUW 3202」を搭載。ワールドタイム機構を備え、ホームタイムと24時間表示、昼夜表示の機能を持つ。パワーリザーブは約42時間。ワールドタイム機構を備えながら、薄型である点が特徴だ。針と分針には白いスーパールミノバ（蓄光塗料）を施し、暗所での視認性を確保している。

Roam（NM790.S10）

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径40.0mm×厚さ：9.9mm

風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面反射防止コーティング）

裏ぶた：シースルーバック

ストラップ：ホーウィン社製シェルコードバン（ブラック）

防水性能：10気圧

ムーブメント：自動巻き機械式「ノモス キャリバー DUW 3202」

パワーリザーブ：約42時間

価格：74万2,500円

Reverie（NM790.S11）