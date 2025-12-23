PHEV日中対決! BYDのシーライオン6と三菱アウトランダーを比べてみる

中国のBYDが日本でプラグインハイブリッド車(PHEV)の「シーライオン6」を発売した。同じカテゴリーで最も売れているのは、三菱自動車工業の「アウトランダーPHEV」だ。ここでは「中国の新顔VS日本の代表格」という趣向で、サイズ感、性能、乗った印象、使い勝手、最後に価格を考察してみたい。

シーライオン6は今のところ、FWD(前輪駆動)のモデルしか日本に入ってきていない。4WDは2026年3月に導入予定だ。一方で、アウトランダーPHEVの駆動方式は4WDのみとなっている。なので、シーライオン6はFWD、アウトランダーPHEVは4WD(Pエグゼクティブパッケージという7人乗りのグレード)に試乗した上での比較になることはご容赦いただきたい。

サイズとデザインの違いを比べてみる

まずはサイズと車重を比べてみる。

数字的にはシーライオン6の方が大きいのだが、ボディ全体をなめらかなラインで構成するシーライオンに対して、アウトランダーは四角く背の高い形状としているため、こちらの方が大きく立派に見えるかもしれない。

BYD海洋シリーズの特徴であるさっぱりとした顔をもつシーライオン6に対して、アウトランダーPHEVのダイナミックシールド顔はより個性的であり、一目でそれとわかるところは高く評価できるポイントだ。

走りはほぼBEV、三菱はランエボ由来の技術搭載

プラグインハイブリッドの性能面では、シーライオン6のFWDモデルが最高出力145kW(197PS)/最大トルク300Nmのモーターと72kW(98PS)/122Nmの1.5L直列4気筒ガソリンエンジンの組み合わせ。AWDモデルが270kW(367PS)/550Nmのモーターと96kW(130PS)/220Nmの1.5Lターボエンジンの組み合わせとなる。0-100km/h加速はそれぞれ8.5秒と5.9秒だ。

シーライオン6

一方のアウトランダーPHEVは85kW(116PS)/255Nmの前モーターと100kW(136PS)/195Nmの後モーター、98kW(133PS)/195Nmの2.4L直4エンジンの組み合わせで、0-100km/h加速は公表されていないものの、マイチェン前のモデルに対して2.0秒もタイムアップしているという。

アウトランダーPHEV

ハイブリッド燃料消費率とEV走行可能距離は、シーライオン6(FWD)が22.4km/Lの100km、アウトランダーPHEVが17.2km/Lの102kmとなっている。タイプが異なるので単純比較できないのはもどかしいところだが、スペック的にはほぼ互角の性能を誇るとみていい。なお、エンジンは両者ともレギュラーガソリンを使用する。

乗った印象としてはどちらも、バッテリーが減るまではなるべくモーターだけで走り続けようとするパワーマネジメントが似ていて、普通に街中を走っているだけだとほぼEV状態(電気だけ)で走行できる。たとえアクセルを踏み込んでエンジンがかかったとしても、その音は遠くで囁くように聞こえるだけで、音質まで似ている感じだ。

シーライオン6

アウトランダーPHEV

ただひとつ異なる点は、シーライオンがモーター音まで徹底的に消しているのに対し、アウトランダーは「キーン」というモスキート音がほんのわずかながら聞こえてくるところ。足回りはどちらもソフトで不満なしだ。

タイヤはシーライオンが初めて見たシンガポールの「GiTi」、アウトランダーは定評のあるブリヂストン「アレンザ」を装着する。

走りの分野で触れておかなければいけないのが、アウトランダーPHEVが搭載する四輪統合制御の「S-AWC」(スーパー・オール・ホイール・コントロール)と協調する7つのドライブモードだ。センターコンソールのダイヤルで選択する各モードは、あらゆる場面を走破できる能力に優れていて、オーナーはあの「ランエボ」から培ってきた三菱の最高の技術が享受できるのだ。

装備の違いは? 使い勝手と快適性を比較

使い勝手の面では、5人乗りのシーライオン6に対し、アウトランダーPHEVは3列7人乗りを用意。多人数を乗せるならアウトランダー一択だ。

シーライオン6は2列5人乗りのみ

シート自体はどちらもヒーターやベンチレーションを備えたレザー製。2トーンでスポーティーなデザインのシーライオン6に対して、アウトランダーPHEVは豪華なキルティング模様を配した重厚なイメージ。包まれ感や落ち着きを重視するなら、アウトランダーが一歩上かも。

ダッシュセンターのディスプレイのサイズは、シーライオン6の15.6インチ(回転式ではなくなった)に対して、アウトランダーは12.3インチとかなり差がついている。一方のコックピットメーターはほぼ同サイズで、シーライオンのそれよりアウトランダーのほうがマニアックなグラフィックが多く、クルマ好きのオトウサマ方に受けそうな感じだ。

シーライオン6

アウトランダーPHEV

もうひとつ触れておきたいのはオーディオのこと。シーライオンは「インフィニティ」、アウトランダーは日本の「ヤマハ」という高級システムを搭載しているのだが、出色は後者のデュアルアンプ&12スピーカーの最上級「ダイナミックサウンド・ヤマハ・アルティメット」の音だ。筆者の好きな大貫妙子さんの曲「都会」を聴き比べたら、優しい声の輪郭と各楽器の粒立ちがもう見事としか言いようのない再現力で鼓膜に伝わり、さすがは三菱のフラッグシップだと感心させられたものだ。

とまあ、こうして見てくると「アウトランダーが一歩リード」という感じなのだが、肝心の価格比較をやると、これが一気に逆転する。

シーライオン6はFWDが398.2万円、AWDが448.8円、一方のアウトランダーPHEVは529.4万円～668.58万円。この差はもう圧倒的で、しかもシーライオン6がほぼフル装備状態なのに対して、アウトランダーPHEVでは2トーンのボディカラーや電動パノラマサンルーフ、前後ドラレコやETC2.0などがオプションとなり、これらを追加していくと700万円オーバーになってしまう。

オプションを追加していくと700万円オーバーもあり得る

問題はその価格差をどう考えるのか、だ。どちらのクルマも、BYD、三菱のそれぞれの技術者が最高のPHEV技術を投入し、精魂込めて作り上げた作品である。

ただ、現在の日中の政治的状況を考慮すると、これだけの価格差があっても、おいそれとBYD購入に動くわけにいかない、と考える日本人が一定数いそうなのも確かではある。

国家予算を軍事装備に注ぎ込むのではなく、地球環境や平和に貢献できるクルマの開発に使えたらどんなにいいだろう、と考えるのは筆者だけ? 話が大きくなり過ぎたかもしれないが……。