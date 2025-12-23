EV普及の鍵を握る「中古EV市場」の課題とは? リセールバリューを高める方法

電気自動車(EV)の購入を検討する方も増えてきた一方で、売却について心配する声も聞かれます。そのひとつがバッテリー劣化への懸念で、リセールバリューに影響を与え、中古EV市場の将来にとっても大きな課題です。この記事では中古EV市場の抱える課題、リセールバリューをできるだけ高める方法などを解説します。

拡大を続ける中古EV市場

中古EVの市場規模は、2024年・世界で158億米ドルです。今後も年平均成長率7％以上で推移すると予測されており、環境意識の高まりや政府によるインセンティブ政策、技術の進歩などが要因として挙げられます。

日本ではまだ需要が弱い傾向にありますが、国内から輸出された中古EVは2024年で2万台以上に上り、増加傾向にあります。大多数が海外に流出しており、国内のリサイクル・リユース市場はまだ発展途上の段階です。

中古EV市場が抱える4つの課題

中古EV市場は日本ではまだ活性化されていません。今後、国内で中古EVが積極的に取り引きされるようになるには、以下の4つの課題の解決がポイントとなります。

バッテリー劣化

EVのバッテリーは使用と充電を繰り返すことにより、徐々に劣化します。中古EVはバッテリー劣化が進行しているため、走行できる距離が短くなることが大きな課題です。

買い取り業者は、バッテリーの劣化具合が不透明だと適正な価格評価が難しくなります。消費者側も、EVバッテリーの状態を正確に評価できません。このため、中古EVは購入を敬遠される傾向があります。

バッテリー劣化が著しいため、交換が必要になるケースもあります。交換するには30万円～100万円の費用がかかり、これも中古EV購入が敬遠される要因です。

充電インフラの不足

中古EVも当然、充電設備が必要です。しかし、都市部のマンションなどで暮らす方は、充電器を自宅に設置することが困難です。

また、充電器を設置するには複雑な工程があり、自分ですべて対応するのは難しいと感じる方も多いでしょう。

市場の未成熟

中古EVのバッテリー評価基準の不明確さなどにより、国内の中古EV市場は活性化されておらず、流通が停滞しています。利用状況のデータが中古車販売業者や消費者に提供されていないのも停滞の要因です。

このため、ガソリン車に比べてEVは、中古でのリセールバリューが低い傾向にあります。新車EVの購入を検討している方にとっても、将来の売却を見据えると大きな課題となります。

希少資源の国外流出

国内市場が停滞する一方で、海外への中古EVの輸出は増加傾向です。中古EVにはリチウム・ニッケル・コバルトといった希少な金属も含まれています。

国内で再利用できる貴重な資源をわざわざ海外で再利用させていることになり、国にとっては損害になります。過剰な海外流出を食い止め、国内にとどめておけるかどうかにも注目です。

中古EVのリセールバリューを上げるための戦略

ここからは、中古EVをできるだけ高く売却する方法を解説します。購入を検討している方にとっても参考になる内容のため、ぜひ目を通しておいてください。

バッテリー診断を受ける

EVのリセールバリューを高めるには、バッテリー診断を必ず受け、バッテリーの状態を可視化するようにしましょう。買い取り業者や消費者も、中古EVの価値が正確に評価できるようになります。

具体的には「SOH」(State of Health)と呼ばれる指標が重要です。バッテリーの健全度を表すもので、85％～95％が良好とみなされます。

一般ユーザーがSOHを確認するのは難しいため、業者の診断を受けましょう。ただし、一部のクルマは車載システムでSOHを測定できます。

充電管理と丁寧な運転

バッテリーの劣化を抑えるためには、フル充電を避け、80％程度に留めることがおすすめです。急速充電を頻繁に行うのもやめましょう。

急発進や急ブレーキは、EVのバッテリーに負担をかけます。日頃から丁寧な運転を心がけることが大切です。

専門知識と実績に優れた業者を選ぶ

中古EVを納得のいく価格で売却するには、EVに関する専門知識と買い取り実績が豊富な業者を選ぶ必要があります。バッテリーの性能評価などを正確に把握している業者でないと適正価格を出せません。

業者のホームページでSOHの測定方法・評価基準を確認し、ときには具体的に質問をして、優れた業者かを判断しましょう。

売却時期を考慮する

車の売却タイミングは1月～3月が有利とされています。新年度に向けて中古車の需要が高まる傾向のため、買い取り業者も在庫を強化しようと買い取りを積極的に行うことが多いからです。

3月末の年度決算を控える業者も多く、目標達成のために通常より多めの査定価格を提示する可能性も。1月～3月は高値で売却するチャンスです。