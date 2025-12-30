健康診断の結果表にある「～疑い」──放置すると危険な所見の正体とは

健康診断の結果を受けて、各項目に一喜一憂するだけに終わっていませんか? 本記事では、病気のリスクや見えない健康問題が分かるようになる健康診断の見方を、『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』(伊藤大介 著/文春新書 刊)から一部を抜粋・編集して紹介します。

胸部レントゲンで注意すべき初見

健康診断の受診者のほとんどが、自分で直接レントゲンや心電図の画像を見ることはなく、あくまでも結果表に記載された所見を読むだけです。そこには「胸膜肥厚」や「T波低下」などと難しい専門用語が書かれていて、意味がよく分からず、自分の体がどんな状態なのか、いまひとつ実感が湧かないはずです。つい放置してしまう患者さんの気持ちも分かります。

本当は医師たちが、毎回、かみ砕いて所見の説明をし、分かりやすく記載すべきところですが、残念ながらそうなっていない。

そこで、ここからは画像診断の代表的な所見を列挙しつつ、「この所見が書かれている場合は、どういう意味なのか」「どう対応すべきなのか」について、一覧表も交えながら分かりやすく解説していきたいと思います。

まずは「胸部レントゲン診断」からです。とりわけ重要度の高い所見について解説していきます。

【1】〜疑い

「肺がんの疑い」「肺腫瘍疑い」「陳旧性結核疑い」「骨腫瘍疑い」など、「病名」＋「疑い」と記載されているケースがあります。

これらの場合は、実は医師がよほどの確信を持っていない限りは、このように書きません。「肺がん疑い」というのは、「絶対に精密検査を受けてくださいね」という意味で、非常に強いメッセージが込められているのです。

健康診断の受診者が「肺がん」という文言を目にしたら、かなり強いショックを受けるはずです。その日の夜は心配で眠れなくなるかもしれません。医師たちは、そのような受診者の気持ちも、よく分かっているので、よほどの確信を持たない限りは「肺がん疑い」などとは記載しないのです。

次の「肺腫瘍疑い」とは、「悪性とまでは言わないが、良性腫瘍も含めてかなり高い確率で肺に『できもの』が見られるから調べてください」というメッセージです。

逆に「陳旧性結核疑い」は、医師は、患者さんの生活習慣や病歴、体質などをしっかり把握していて、過去の画像と比較した上で「変化がない」と判断した時に書かれる所見です。「器質化肺炎疑い」も同じです。「陳旧性」「器質化」というのは、それぞれ「過去の名残、痕」「時間の経過」などを指す文言です。

したがって、医師が「この患者さんは、過去に結核や肺炎を患ったことがあり、その名残や痕がある」と判断した場合に、これらの所見を書くのです。

肺の所見

【2】できものの影(腫瘤影・小結節影)

実際は「肺がん疑い」などと踏み込んで記載されることは少なく、「腫瘤影」「小結節影」などと、レントゲン画像で見たままの形状を初見として書くことが多いです。

腫瘤影も小結節影も「できもの」のようなクリッとした影があることを指します。悪性か良性かまでは確信が持てないが、たしかに「何かがある」という時に使われる初見です。

腫瘤影と小結節影の違いは単純に大きさです。一般的に「3cm以上」の時に腫瘤影と表現されることが多い。3cmというと、かなりの大きさです。もし肺がんの場合、3cm以上であれば、初期がんの「T1」を超えて「T2」と一段階上のステージであると判断されます。

また、できものの数や分布によっても所見に違いが出ます。

「単発制腫瘤影」は3cm以上のできものが1個あることを意味し、「多発性」はそれがたくさんある。「びまん性」と書かれていたら、できものが肺全体に広がっている状態です。できものの中に空洞があれば、「空洞性陰影」などと書かれ、これは結核や肺真菌症などの疾患に多い所見です。

これらの影を指摘されたら、もちろん「できもの」の正体を調べた方がよいので、絶対に一度は精査すべきです。