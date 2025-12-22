サブスクで十分? 高所得者があえて車を所有しない道を選ぶ理由

高級車の乗り方は多様化しており、現代ではサブスクの利用者も増えています。所有ともリースとも異なる車の利用方法には、どのようなメリットがあるのでしょうか。今回は高級車サブスクリプションの特徴や利用に向いているユーザー、注意点などを解説します。

高級車のサブスクとは？

車のサブスクは月額定額制で乗れるサービスです。諸費用も月額料金に含まれ、車検費用の負担や自動車税の納税手続きも必要ありません。

月額利用料金には、メンテナンスや任意保険まで含まれているサービスもあります。この場合、月額料金以外に必要なのは燃料費であり、お金の管理がしやすいのもメリットです。

近年は一般車だけでなく、高級車のサブスクサービスも増えてきました。ここからは、具体的なサービスをいくつか紹介します。

ジャーマンファクトリー

クレジットカードを登録するだけで始められるサブスクです。「メルセデス・ベンツ」「フォルクスワーゲン」「アウディ」などの高級輸入車がラインナップされています。

最短1カ月で利用でき、途中解約もできるため、気軽に利用できます。初めて高級車のサブスクリプションを利用する方にも向いています。

KINTO

レクサスを含むトヨタ車とスバル車にサブスクで乗れるサービスです。プランが2種類あり、初期費用が不要のプランの契約期間が3年・5年・7年、解約金が0円のプランは3年となっています。

任意保険料は月額料金に含まれるため、年齢などによって月額料金が変わることはありません。車体のメンテナンスは正規販売店で受けられます。

ネクスト・ワンの「エクスチェンジ・ドライブ」

月額定額制で、高級車の乗り換え放題が利用できるサービスであり、経営者の方に人気です。約500台の中から、毎月好きな車に乗り換えることができます。

車検・自動車税・保険などの手続きはすべて会社に任せることができ、価格には保険料が含まれているため安心です。 ラインアップされている車種の例は下記のとおりです。

ポルシェ 911 カレラS

メルセデス・ベンツ S550eL

アウディ S8

BMW 740Li

高所得者がサブスクを選ぶ理由

高収入を得ている方でも、最近ではモノの所有にこだわらず、サブスクを活用する方も多く見られます。サブスクが選ばれる理由を4つ紹介します。

時間の節約と効率化

高級車の所有には、さまざまな手間がかかります。サブスクにすれば、商品の選択、購入・管理といった一連の手間や時間を、大幅に削減できます。

サブスクなら車を売却する手間もかかりません。車に関する労力を減らし、重要な仕事に集中する時間を生み出すことができます。

意思決定のシンプル化

定額でサービスを利用し続けられるため、意思決定の負担を減らせます。気分転換に車種を変えることもあるでしょうが、購入するよりも単純な決定で済ませられます。

無駄の排除

モノ・サービスへの支出を減らし、必要なサービスのみを利用するのが合理的な消費行動です。富裕層の方や高所得層の方で、車を移動手段と捉える傾向が特に強い方にとって、必要なときに必要な分だけ利用するサブスクは合理的な方法といえます。

車のサブスクを利用する上での注意点

サブスクは高級車にも気軽に乗れて手間がかからないのがメリットですが、以下のようなデメリットもあります。

走行距離の制限がある

車内での喫煙はできない

中途解約をすると解約金が発生する

車のカスタマイズは不可能

ただし、会社によっては解約金がかからないプランもあります。

高級車のサブスクを選ぶポイント

複数ある高級車のサブスクから、自分に合ったプランを見つけるのに重要なポイントを紹介します。

料金に含まれているものをチェックする

コストを正確に把握するには、月額料金に含まれているもの・含まれていないものが何かを確認することが大切です。メンテナンス費用、車検費用、任意保険などが含まれるかはサービスによって異なります。

月額料金以外に発生する費用がある場合、それを含めた総額を比較することが重要です。月額料金の安さだけで飛びつかないように注意しましょう。

契約期間と走行距離が自分に合うかを見極める

車のサブスクの大きな特徴は、走行距離や契約期間が厳密に定められていることです。走行距離をオーバーすると追加料金を支払わなくてはなりません。

自分が普段、車をどの程度運転するのかを振り返ってから、最適なプランを選びましょう。