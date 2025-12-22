なぜ2025年は「セリーヌ」が選ばれたのか - ブランドバッグ年間人気ランキングからひも解く

ブランドバッグシェアリングサービス「Laxus(ラクサス)」が、2025年の年間レンタル実績および人気データ(集計期間：2025年1月～12月)をもとに、「人気ブランドバッグランキングTOP5」を発表した。2025年はクラシックとカジュアルの両軸での需要が顕著に増加したという。

1位はCELINE(セリーヌ)の「ミニ トリオンフ」。ミニサイズながら収納力とデザイン性を両立し、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルに対応する点から、年間のレンタル実績において最も多く選ばれた。デイリーユースでのレンタル比率が高く、週末のランチやミニマルなオフィススタイル、デートや観劇など、日常の中で装いをさりげなく引き締めたいシーンで多く利用されている。

2位はLOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)の「オンザゴー MM」。収納力と実用性を備え、通勤から外出、移動まで幅広く使える汎用性が評価された。荷物量の多いユーザーからの支持が厚く、出張やワーケーション、買い物や子連れでの外出など、機能性を重視したシーンで長期レンタルされる傾向も見られた。

LOUIS VUITTON「オンザゴー MM」

3位はCHANEL(シャネル)の「ボーイシャネル チェーンショルダーバッグ」。フォーマル・セミフォーマル用途でのレンタルが多く、式典やパーティーなど「ここぞ」という場面での利用が目立ったモデルだ。クラシックなブランド力と程よいモード感を兼ね備え、結婚式や二次会、華やかなディナーなど、装いに品格を求める場面で選ばれている。

4位はDior(ディオール)の「ブックトート ミニ」。2025年のトレンドを反映し、カジュアル用途でのレンタル比率が高まった。軽量で持ちやすく、ブランドロゴの視認性が高い点も支持され、ショッピングや観光、旅行シーンを中心に利用が広がった。30～40代を中心に、購入前のお試しとして選ばれるケースも多い。

5位はPRADA(プラダ)の「Re-Edition 2005 ナイロンショルダーバッグ」。ナイロン素材による軽さと扱いやすさを備え、天候や移動の多さに左右されにくい点が評価された。スポーティさとラグジュアリー感を併せ持つデザインは、日常使いからレジャーまで幅広く対応できるバッグとして安定した支持を集めた。

PRADA「Re-Edition 2005 ナイロンショルダーバッグ」

ランキング結果について、2025年は「実用性と特別感の両立」がバッグ選びの軸になった一年だったとラクサスは分析する。

「働き方の流動化や外出機会の多様化を背景に、通勤や外出など日常で使いやすい機能性モデルと、式典やイベントで装いを格上げする象徴的なモデルの双方に安定した需要が見られました。オンザゴーやRe-Editionといった汎用性の高いバッグと、ボーイシャネルやミニトリオンフが用途別に選ばれる傾向も顕著です。また、30-40代を中心にレンタル活用が定着し、素材感やサイズ、シーン適応力など“借りる理由”が明確なバッグほど支持を集めた一年となりました」(広報担当者)