現役秘書が保証します! 手土産担当がこっそり買っている帰省土産

秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介している「接待の手土産」。今回は「 手土産担当がこっそり買っている帰省土産」をご紹介します。

マヌカハニー スティックタイプアソートギフト(3,564円)

HONEY MARKS「マヌカハニー スティックタイプアソートギフト」(3,564円)

マヌカハニー専門店「HONEYMARKS」のギフト。目的によって使い分けができる3種類のマヌカハニーをスティックタイプにし、5本ずつ詰めました。厳しい基準をクリアしたマヌカハニーなので、相手の健康を願う手土産にもぴったりです。軽量でコンパクトなので携帯性に優れ、持ち帰っていただく際も負担にならない大きさです。

スティックタイプの蜂蜜は、今までにない気の利いた商品だと思いました。衛生面でも利便性の面でも優れており、賞味期限も長いので手土産のストックとしても良いですね。（製造業 秘書歴10年0ヶ月）

芦屋含浸果実 寿苺 18粒(3,240円)

ル・ボヌール パリス「芦屋含浸果実 寿苺 18粒」(3,240円)

チョコレートとイチゴの甘酸っぱさが絶妙にマッチした、新感覚のチョコレートスイーツ。フリーズドライ加工を施した苺に、独自開発のホワイトチョコレートを芯まで浸透させる希少な製法で作られています。サクッとした食感と、まろやかなホワイトチョコレートの口溶けが同時に楽しめる贅沢な一品。常温で日持ちが長いため、手土産やギフトにも最適です。

木箱に入っているので高級感があり、ひとつひとつ個包装されているので配りやすく、重宝しそうです。チョコレートを使用しているお菓子なのに常温保存可能で日持ちするので、非常に使い勝手の良いお品です。（建設業 秘書歴4年4ヶ月）

Kuma3 銀座へしれブラウニー（プレーン）(6,804円)

銀座の日本料理店「Kuma3(クマサン)」がプロデュースする「銀座へしれけーき」シリーズ、ファン待望の第二弾として、数え切れないほどの試作を重ねた末に誕生したのが「銀座へしれブラウニー」です。フランス中西部の伝統ある「最高級発酵バター」や、フランス産ヴァローナ社の「高級チョコレート」、長崎県五島列島のブランド塩「んまか塩」、SDGsに積極的に取り組んだ地域循環型の生産法で育てた、高品質な平飼い卵の「フルーツエッグ」など、厳選素材にこだわった“オトナの極上ブラウニー”です。