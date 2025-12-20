「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2025」決定、総合グランプリはセキスイハイムM1のDIY空間

一般社団法人リノベーション協議会は12月11日、2025年を代表するリノベーション作品を選出するアワード「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2025」の授賞式および選考委員講評会を開催した。

本アワードでは、施工費別に「800万円未満部門」「1500万円未満部門」「1500万円以上部門」「無差別級部門」の4部門を設け、全国から206作品がエントリー。SNSを活用した一般ユーザーの声を取り入れた一次選考を経て60作品が入賞し、住宅系メディア編集者を中心とした選考委員による最終選考で、総合グランプリおよび各賞が決定された。

総合グランプリはセキスイハイムM1を舞台にしたDIY空間

総合グランプリに輝いたのは、合同会社つみき設計施工社による「人間は、つくることをやめない」。

1971年に登場した工業化住宅の象徴ともいえるセキスイハイムM1を舞台に、専門家が住宅の基本性能を整えた上で、住まい手と100人以上の仲間が数か月にわたりDIYで空間を仕上げていくプロセスが高く評価された。

選考委員長を務めた、リノベーション協議会 発起人／株式会社LIFULL LIFULL HOME'S総研 所長の島原万丈氏は、今回の審査を振り返り、次のように語っている。

「2025年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーの審査を通して強く印象付けられたのは、四半世紀の歴史を重ねた日本のリノベーションが、これまでのリノベーションの既成概念を自ら乗り越え、リノベーションをアップデートし続けている状況です。」

島原氏は、こうした動きを「リノベーションのリノベーション」と表現し、その核にあるものとして次の点を挙げている。

「こうした作品群にみられるリノベーションの既成概念を自ら書き換えるかのような取り組みは、『リノベーションのリノベーション』と呼ぶことが出来るかもしれません。そのようなリノベーションの再帰的な振る舞いの核にあるのは、『遊び心』のような基本的態度であると改めて認識した2025年でした。」

206作品に表れた“時代性”とリノベーションの役割

今回のアワードには、人口減少や空き家問題、住宅価格の高騰、気候変動といった社会課題を背景に、多様な挑戦的事例が集まった。

島原氏は応募作品全体について、次のように指摘する。

「人口減少と少子高齢化で衰退する地域社会、ストックの劣化と増え続ける空き家、伸び悩む所得に反して高騰する住宅価格、地球規模では気候変動などなど、リノベーションの基本的役割は『住むこと』にかかわる社会課題の解決にあります。」

その上で、今年の特徴として挙げたのが、従来のリノベーションの常識やセオリーを超えた試みの広がりだ。

「独身女性による戸建てリノベーションや、クラウドファンディングを活用した団地再生、工事種類を絞ることでのコストダウン、(リノベーションしにくいと敬遠されがちな)プレファブ住宅への挑戦、賃貸や買取再販モデルでのデザインや性能の進化など、多様な事例が登場しています。これらは単なる住宅改修にとどまらず、日本人の生き方そのものの多様化を映し出しています。」

「また、DIYの復権や環境性能の拡張といった動きは、建築費高騰や職人不足、気候変動と いった現実的な制約を逆手に取り、創造的に乗り越えようとする試みでもあります。2025年は、課題解決を目的としながらも、そこに遊び心や好奇心を織り込み、未来の住まい方を前向きに更新していく姿勢が、社会課題を乗り越える新しい可能性を示しました。」

施工費別4部門が示す“現実に即した評価軸”

本アワードでは、施工費別に4部門を設けている点も特徴の一つだ。これについて島原氏は、市場実態と生活者視点の両立を意識した構成だと説明する。

「リノベーションは、予算によって実現できる内容や規模が異なります。そのため、一住戸のリノベーションの場合は施工費別に3部門(無差別級は一住戸以外の全てのジャンル)を設けることで、それぞれの条件下での優れた取り組みを公平に評価できるようにしています。」

＜800万円未満部門＞最優秀作品賞「市営住宅のあり方を、団地の経験値で解く」(株式会社フロッグハウス)

＜1500万円未満部門＞最優秀作品賞「わたしのための、パブリックスペース」(株式会社コスモスイニシア)

＜1500万円以上部門＞最優秀作品賞「ガリバーを解き放て！」(リノクラフト株式会社)

＜無差別級部門＞最優秀作品賞「未踏の集落リノベーション、月見台住宅」(株式会社エンジョイワークス)

受賞作品が生活者に投げかけるメッセージ

最後に、今回の受賞作品群を通じて生活者に伝えたいメッセージについて、島原氏は次のように語っている。

「リノベーションは単なる住宅改修にとどまらず、私たちの暮らし方や生き方を前向きに更新していく力を持ってます。」

「人口減少や空き家問題、住宅価格の高騰、気候変動といった社会課題に直面する時代にあっても、リノベーションは“遊び心”を伴いながら、課題を創造的に乗り越えています。そんな前向きな姿勢こそが、未来の住まい方を少し面白く、そして豊かにしていくのだと考えています。」