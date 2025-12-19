トヨタの超大型ピックアップトラックが日本上陸か! 「タンドラ」ってどんなクルマ?

トヨタ自動車が「カムリ」「ハイランダー」「タンドラ」の米国生産車3車種の日本導入を検討している。2026年の発売を目指すという。タンドラはいかにもアメリカらしいピックアップトラックで、日本で乗れたら気分がよさそうだ。どんなクルマか調べてみた。

日本最大のピックアップトラックに

タンドラ(Tundra)についてトヨタは以下のように説明している。

圧倒的なパワーを持ち、最大牽引能力や品質、耐久性、信頼性に優れたアメリカンカルチャーを代表するピックアップトラックです。アウトドア志向が高まり、ライフスタイルが多様化する中で、他のモデルとは一線を画す個性を、日本のお客様にも受け入れていただけると考えています

生産拠点はTMMTX(Toyota Motor Manufacturing Texas)テキサス工場だ。

アメリカのトヨタのHPを見てみると、タンドラの2026年モデルにはかなりの数のグレードがある。価格の幅は4万1,260ドル(約640万円)から8万800ドル(約1,252万円)までと幅広い。プレスリリースに書かれている「32.2ガロン(122Lくらい)のフューエルタンクを全グレードに積み込んでおります」といった感じの文言が、いかにもアメリカのピックアップトラックらしくてイカしている。リリースには「開発チームにとっての『mantra』(信念、くらいの意味?)は『Technical muscle』だった」との記載も。

パワートレインには、3.4L V型6気筒ツインターボエンジンの「i-FORCE」と3.4L V6ツインターボ×ハイブリッドの「i-FORCE MAX」という2つの選択肢があるようだ。「i-FORCE」は最高出力389hp、最大トルク479lb.-ft(約650Nm)、「i-FORCE MAX」は437hp、583lb.-ft(約791Nm)。

ボディタイプには「4x2 Double Cab」「4x2 CrewMax」「4x4 Double Cab」「4x4 CrewMax」の4種類がある。全グレードが後席ありで、後席に乗り込むためのドアも付いているタイプだ。各タイプに「Short bed」と「Long bed」があって(荷台の長さが短いか長いか、ということ)、全長とホイールベースはタイプと荷台長の組み合わせによって異なる。全幅80.2インチ(約2,037mm)、全高78インチ(1,981mm)は全タイプ共通だ。

Double CabのShort bed(ダブルキャブのショートベッド)：全長233.6インチ(約5,933mm)、ホイールベース145.7インチ(約3,701mm)

Double CabのLong bed(ダブルキャブのロングベッド)：全長252.5インチ(約6,414mm)、ホイールベース164.6インチ(4,181mm)

CrewMaxのShort bed(クルーマックスのショートベッド：全長233.6インチ(約5,933mm)、ホイールベース145.7インチ(約3,701mm)

CrewMaxのLong bed(クルーマックスのロングベッド)：245.6インチ(約6,238mm)、157.7インチ(約4,006mm)

全長6ｍ超のクルマというのは、ちょっと聞いたことがないほどの大きさだ。日本でも少ないながらピックアップトラックは売っているが、その中でも最大のクルマはタンドラ、ということになるだろう。念のため、日本で販売中のピックアップトラックを調べてみた。

三菱自動車工業「トライトン」(GSRグレード)：5,360mm/1,930mm/1,815mm

ジープ「グラディエーター」：5,600mm/1,930mm/1,850mm

トヨタにも「ハイラックス」というピックアップトラックがあるのだが、現行型は生産休止となっており、新型は2026年の中頃に発売予定とのこと。

超大型ピックアップトラックのタンドラは日本で乗るには大きすぎるような気がするものの、この手のクルマが好きな人は日本にも確実にいそうだし、トヨタで買える安心感もあるので、刺さる人には刺さるのかもしれない。

