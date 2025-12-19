中国BYDが日本で発売した新型車「シーライオン6」の価格破壊な完成度

中国のBYDが日本で発売した「シーライオン6」(SEALION 6)は、よくできたプラグインハイブリッド車(PHEV)だった。装備の充実ぶりからすると、前輪駆動モデルで400万円を切る値段はまさに「価格破壊」だ。

BYDは日本進出以来、「ATTO3」「ドルフィン」「シール」「シーライオン7」と電気自動車(BEV)のみのラインアップを拡充していたため、フル電動車のメーカーというイメージが先行していた。そんな同社が、ここにきてPHEVを日本に投入した理由とは? 箱根でシーライオン6に試乗し、BYDに話を聞いてきた。

日本の売れ筋はハイブリッドのSUV

BYDが提示した資料によると、日本市場におけるボディタイプ別の販売台数は、2015年ごろはハッチバックがダントツでミニバン、SUVの順だったのが、2018年ごろからSUVの比率が高まり、2025年になるとSUVが半数近くを占める状況になっている。

また、SUVのパワートレイン種別を見ると、今年の段階では6割近くがハイブリッド搭載モデルになっている。

つまり今、日本の自動車市場で最も売れているのがハイブリッドのSUVということになる。シーライオン6は、まさにこのマーケットに属するクルマだ。つまりBYDは真っ向勝負で、「ホンキ」でシーライオン6を売りにきているわけである。

とはいえ、日中を取り巻く環境はここのところ最悪に近い状況で、「Made in China」のクルマを購入するのはちょっと勇気がいる状況になっていることも事実。その対策としてBYDジャパンは、シーライオン6に「価格」と「豪華装備」という2つの強力な武器……いやいや魅力を盛り込んで日本に持ってきたのだ。

あれもこれも標準装備で400万円切り?

箱根で乗ったのはシーライオン6のFWD(前輪駆動)モデル。価格は398.2万円だ。2026年3月に導入予定の4WDモデルは448.8万円となる。

この価格を同クラスの日本車と比べると、例えば「ハリアー」「フォレスター」「エクストレイル」のハイブリッドモデル(プラグインではない)と同等か安く、ましてやPHEV同士となると、三菱自動車工業「アウトランダーPHEV」などに比べてざっくり200万円近くも安いことになる。

安いのに、装備面は文句のつけようがない。

BYDの海洋シリーズらしいボディスタイルを持つエクステリアでは、ブラックに塗られた19インチアルミホイールを日本専用として装着。インテリアでは、海をイメージしたフォルムの2トーン前席スポーツシートにヒーターとベンチレーションを完備し、ステアリングにもヒーターが付く。

視線が集まるセンターコンソールにはクリスタル調の電動シフトレバーと2基のワイヤレス充電スペースを配置。ダッシュ中央には15.6インチの高精細大型ディスプレイを採用し、「Apple CarPlay」と「Android Auto」にも対応している。

ボイスコントロールにも進化が見られ、全席からの発話が認識できるようになっている。オーディオは「インフィティ」のプレミアムサウンドシステムだ。

2,765mmという長いホイールベースのおかげで後席は広々。頭上には明るい室内をキープするワンタッチ開閉式パノラマサンルーフを装着している。

ラゲッジは通常で425L、分割可倒の後席を倒せば1,440Lまで拡大する。リアゲートには、トランクオープナーの場所を知らせる矢印がついたシールが貼ってあり、細やかな気遣いが感じられた。

これらが標準装備で、あの価格なのである。さらに税金や補助金のことを考えたら、もう価格破壊と言ってもいいほどだ。

走りはほぼBEV、満タン満充電で1,200km走行可?

シーライオン6のボディサイズは全長4,775mm、全幅1,890mm、全高1,670mm、ホイールベース2,765mmで、車両重量は1,940kg。搭載するPHEVパワートレインは最高出力72kW(98PS)/6,000rpm、最大トルク122Nm/4,000～4,500rpmを発生する1.5L直列4気筒自然吸気の「BYD472QA」型エンジンと、145kW(197PS)/300Nmを発生するモーターを組み合わせた「DM-i」と呼ばれるシステムだ。

PHEV専用ブレードバッテリーの容量は18.3kWhで、EV走行可能距離は100km。ハイブリッド燃料消費率は22.4km/Lだ。レギュラーガソリンを使用(日本仕様)する60Lのタンク容量から考えると、航続距離は1,200kmを超えるに計算になる。

BYDのエンジンは初お目見えなので、試乗前に担当者がその音を聴かせてくれた。ボンネットを開けてエンジンが始動すると、「ウィィィィン」という感じの音。なんだかトヨタ製エンジンの音に似ているな、と思って聞いてみると、ハイブリッド用のエンジンはあまりトルクが必要なく、逆に燃焼効率(今回のものは43.04％と世界最高水準)を追求して設計するので同じような仕上がりになり、結果的に音まで似てくるのかも、という返事だった。

その走りは、ほぼ電気自動車。街中などで普通に走っていると、全然エンジンがかからない。デフォルトでは、バッテリーの残量が25％になるまでモーター走行を続けるのだ。

空いた上り坂でアクセルを床まで踏み込んでみると、やっとエンジンがかかったのだが、音自体は遠くでくぐもったように聞こえる小さなもの。しかも、切り替わる時のショックは皆無だ。よくできている。ちなみに、バッテリーのSOC値(残容率)は25％～75％の間で調節できるので、走ったあとに(目的地に到着してから)バッテリーを使いたいのなら、その数字を上げておけばよい。

FWDモデルの0-100km/h加速は8.5秒。「シーライオン7」(BEV)のようなとんでもない加速感が味わえないのは仕方ないけど、通常使用では必要十分以上のレベルだ。回生ブレーキの協調ぶりは自然でいい感じだし、ちょっと荒れた路面を通過する時にボディに伝わるショックもしっかり抑え込まれている。ちなみに、装着する235/50R19サイズのタイヤはシンガポールの「GiTi」ブランドのものだった。

総じてクルマは十分によくできている。となると、日本における中国車(または中国自体)に対するネガポイントを低価格と豪華装備という魅力で上回ることができるかが、シーライオン6の勝負の分かれ目になるのだろう。

【フォトギャラリー】シーライオン6、箱根を走る