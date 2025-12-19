最大30万マイルorステイタスサービスもらえる!「JAL住宅ローンご利用キャンペーン」開始

住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートは2026年1月5日～3月31日、JALマイレージバンク会員向けの「JAL NEOBANK」にて、「JAL住宅ローンご利用キャンペーン」を実施する。

JAL住宅ローンご利用キャンペーン

同キャンペーンでは、2つの特典を用意する。

ひとつ目の特典では、借入金額に応じて最大30マイルのボーナスマイルを積算する「常設プログラムマイル＋ボーナスマイル」、または借入金額に応じて2027年3月末までの資格延長または2026年度FLY ON ステイタスを提供する「常設プログラムマイル＋FLY ON ステイタス」のいずれかを選択できる。対象となるのは、期間中にJAL住宅ローン(変動金利(通期引き下げプラン／新規借り入れ・借り換え))を10年以上の融資期間で借り入れた人。借入月の翌々月末頃に特典を付与する。

ふたつ目の特典は、「JAL住宅ローンの実行とJAL NEOBANKプレミアム新規入会で5,500円キャッシュバック」。期間中にJAL住宅ローン(変動金利(通期引き下げプラン／新規借り入れ・借り換え))を10年以上の融資期間で借り入れた上、JAL NEOBANKプレミアムに新規入会することが必要となる。キャンペーン期間外のJAL NEOBANKプレミアム入会はキャッシュバック対象外。2026年5月末頃に特典付与を予定している。