ゼロハリバートンと「MASTERMIND WORLD」がコラボ、“漆黒のスカル”ラゲージ2種

「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、「MASTERMIND WORLD」とコラボした限定ラゲージコレクションを12月20日に順次発売する。アルミ合金素材の堅牢性を維持しつつ、漆黒ボディにスカルのレーザー刻印を施した特別仕様だ。

Heritage Line for MASTERMIND WORLD キャリーオン

MASTERMIND WORLDは、日本発のハイエンド・ストリートファッションブランド。日本が世界に誇る伝統技術や最新テクノロジーに着目し、そこから生まれる高品質な素材にこだわることで、ストリートの正装たるリアルクローズにラグジュアリーという価値観をもたらしてきた。

限定ラゲージコレクション「Heritage Line for MASTERMIND WORLD」は、漆黒のアルミニウムボディにマスターマインドの象徴であるスカルとロゴをレーザー刻印し、内装やラゲージタグにも両ブランドのダブルロゴを配した。ゼロハリバートンの伝統的な素材の高強度アルミニウム合金を用い、軽量化と堅牢性を両立させたデザインとしている。

また静音キャスターを採用し、スムーズに移動できるほか、ワンタッチのレバー操作で開閉可能なTSダイヤル式のラッチロックを備えている。

キャリーオンサイズは12月20日から、チェックインサイズは2026年春頃から全国の直営店や公式オンラインストア、一部百貨店で取り扱う。

Heritage Line for MASTERMIND WORLD チェックイン

ゼロハリバートンはこれまでもストリートブランドとの限定コラボレーションアイテムを展開してきたが、MASTERMIND WORLDとは初の試み。広報担当者からは、

「ゼロハリバートンの長年培ってきた機能性やタイムレスなデザインと、MASTERMIND WORLDのラグジュアリーとストリートを横断する世界観や、既成概念にとらわれない美学が、『本質を追求する』という点で深く共鳴していると考えています」

「また、両ブランドに共通する『妥協ないモノづくりへの姿勢』、『強いアイコン性』と、『時代に左右されない普遍』」に大きな親和性を感じています。お互いの背景やカルチャーを尊重しながら、両ブランドの強みを最大限に引き出した、新しい価値を提案するコラボレーションが実現しました」

とコラボレーションの背景が語られた。

Heritage Line for MASTERMIND WORLD

形状/品番/外寸サイズ(H×W×D)/重量/容量

：キャリーオン/94471/56×35×24cm/4.9kg/34L

：チェックイン/94472/77×53×28cm/7.1kg/88L

：キャリーオン/94471/56×35×24cm/4.9kg/34L ：チェックイン/94472/77×53×28cm/7.1kg/88L 価格：20万9,000円(キャリーオン)、25万3,000円(チェックイン)

【フォトギャラリー】