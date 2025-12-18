大人気モデルを復刻、ルミノックス「F-117 ナイトホーク ヘリテージ日本限定モデル」登場

ルミノックスが1999年にリリースした初代「F-117 ナイトホーク」は、ルミノックスとして歴史的な人気モデルとなった。今回、オリジナルモデルのデザインを忠実に再現、復刻した限定コレクション「F-117 Nighthawk Heritage JAPAN LIMITED（Ref.3402.HERITAGE）」を日本限定で発売する。発売は2025年12月26日、価格は18万2,600円。

2024年にブランド35周年をむかえたルミノックスは、伝統をオマージュしたヘリテージコレクションを発売してきた。いずれも、ルミノックスと米国海軍特殊部隊とのつながりや、第一線に装備品を供給してきた歴史を称え、陸海空の原点モデルを現代の技術とデザインで進化させたものだ。

今回の新作は、重厚感あふれるステンレススティールのケース・ベゼル・ブレスレットが印象的なF-117ナイトホークモデル。ナイトホーク機体のステルス性能をイメージしたブラックデザインは、オリジナルモデルの当時、ミリタリーファンや時計ファンから絶大な人気を集めた。





「F-117 Nighthawk Heritage JAPAN LIMITED（Ref.3402.HERITAGE）」（左）、アメリカ空軍の「F-117 Nighthawk」（右）

復刻版（Ref.3402.HERITAGE）のダイヤルは、ブラックをベースに針やインデックスはホワイトというカラーリング。シンプルだが王道のコントラストを描き、視認性が高い。針やインデックスには独自の自己発光システム「ルミノックス・ライト・テクノロジー」を採用し、暗所での視認性を確保。1時から11時位置にかけてはグリーンに光るインデックス、12時の位置はアクセントカラーのオレンジ発光で、これは当時のオリジナルデザインに由来する配色だ。

ステンレススチールのケース径は43mm、厚さは12.4mmで、ブラックIPコーティングを加工。逆回転防止ベゼルにも、視認性を配慮した大きめの数字を刻んでいる。ブラックのステンレススチールブレスレットには重厚感があり、ケースとの一体感、ミリタリーウォッチとしての存在感が引き立つ。ムーブメントはスイス製のクォーツ式「RONDA 515」、電池寿命は製造から約4年となっている。