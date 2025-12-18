日本限定モデルはブラックマザーオブパールの神秘的なダイヤル - ブライトリング「ナビタイマー B01 クロノグラフ 43 ジャパン エディション」

ブライトリングから日本限定モデルとなる「ナビタイマー B01 クロノグラフ 43」が登場した。ナビタイマーの伝統的な意匠を踏襲し、ステンレススチールブレスレットモデル（AB01381G1B1A1）とアリゲーターレザーストラップモデル（AB01381G1B1P1）をラインナップする。

ダイヤルには人気のブラックマザーオブパールを採用。天然素材ならではの質感を持ち、ブライトリングは「まるで、月光を受けてほのかに浮かび上がる夜空の雲のような、神秘的で深みのある煌めきはこの素材でしか出せない」としている。サブダイヤルもブラックカラーで統一し、ナビタイマーの象徴とも言える回転計算尺や情報量の多い表示を引き締めている。

3時位置には30分積算計、6時位置には12時間積算計、9時位置にはスモールセコンドを配置。ベゼルには両方向回転式の回転計算尺を備え、これらは上述のようにナビタイマーの伝統的なレイアウトだ。





ブライトリング「ナビタイマー B01 クロノグラフ 43 ジャパン エディション」

この“オールブラック”のダイヤルに、ゴールドの針とインデックスを組み合わせた。フェイズ全体の中でゴールドが占める割合が小さいこともあり、繊細な輝きと、上品なコントラストを生んでいる。計器としての読み取りやすさを確保しつつ、クラシックなパイロットウォッチとしてのたたずまいも印象的だ。

ステンレススチールブレスレットモデルはスポーティ、アリゲーターレザーストラップモデルはクラシカルな雰囲気。ストラップの違いによって異なるキャラクターを持たせている点も特徴と言える。

ムーブメントには、自社製の自動巻き機械式クロノグラフ「ブライトリング キャリバー01」を搭載。クロノグラフでありながら、約70時間というロングパワーリザーブを実現している。クロノグラフは1/4秒計測、30分積算計、12時間積算計を装備。COSC認定クロノメーターとしての性能基準も満たしている。