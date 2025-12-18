「横浜・吉祥寺・恵比寿」は時代遅れか…年収1000万世帯が、あえて「練馬・大船・清澄白河」を選ぶ納得の理由

SUUMOの「住みたい街ランキング」の上位には、2025年も横浜や吉祥寺、恵比寿といったおなじみの顔ぶれが名を連ねている。

しかし、「2025年版ランキングで注目すべきは上位ではありません」と話すのは、総資産30億円の不動産投資家・小原正徳氏だ。

彼が注目するのは、今回大きく順位を上げた練馬(西武有楽町線／38位)、大船(JR東海道本線／44位)、清澄白河(東京メトロ半蔵門線／47位) だ。

決して目立つ順位ではないものの、このエリアこそ、住みやすさと将来の安心を両立する、マイホーム選びの現状の最適解なのだとか。

なぜ今、華やかなエリアではなく、一見地味めな3つのエリアが選ばれているのか。

今回は小原氏に、その構造的な理由と、実需層(自分で住む人)にとっての"賢いエリア選び"の判断基準を伺った。

"人気エリア"はコスパ最悪? 地味なエリアが勝ち組になる理由

横浜、吉祥寺、恵比寿...これらは誰もが認める人気エリアだが、実際の物件探しにおいて万人の正解かといえば話は別だ。マンション価格は高止まりし、生活コストも重い。共働きで子育てをしつつ、将来の貯蓄や教育費などを考える世帯にとって、その負担はあまりに大きいのが現実だろう。

そんな中、2025年版ランキングで存在感を増したのが、練馬(38位)、清澄白河(44位)、大船(47位)だ。都心からの距離はそこそこで、これまでは「板橋・練馬」「下町」「鎌倉の手前のベッドタウン」といった脇役扱いされることが多かったエリアである。

「今のトレンドは、明らかに『ブランド』から『実利』へのシフトです。私が今回の3エリアに注目したのは、単にランキングが上がったからではありません。長く主役級ではなかった街が、この数年で生活インフラとアクセスのバランスを一気に高めてきたからです」(小原氏)

例えば練馬は、西武線と大江戸線、有楽町線・副都心線が乗り入れ、新宿・池袋・渋谷へダイレクトアクセスできる“交通の要衝”へ変貌した。

「大船も同様です。東海道線で東京・品川へ、湘南新宿ラインで新宿へ一本で出られるうえ、海にも近い。清澄白河は、倉庫街・下町から『カフェとアートの街』へとブランドイメージを刷新しつつあります」(小原氏)

共通するのは、完成されたエリアのコピーではなく、独自のポジションを築きつつあること。そして、既存の人気エリアからあふれた実需を受け止められるだけのインフラが整ってきた点だ。

ファミリー層と40～50代が殺到する理由

SUUMOの2025年ランキングを見ると、練馬・大船・清澄白河はいずれも前年から10～20位ほど順位を上げている。これは、住まい選びの流れが変わりつつあることを物語っている。なかでも、この3エリアを強く支持しているのが、ファミリー層と30～40代だ。

都心のブランドエリアでは、70平米のマンションが「億ション」になるのは当たり前。世帯年収1000万円を超えるパワーカップルですら、「さすがに高すぎる」と二の足を踏む水準まで、価格が上がってしまった。

そうした“インフレ疲れ”の層が、「無理なく買える価格帯」でありながら、「暮らしの質は落とさない」場所として選び始めているのが、この3つのエリアだという。

「数字は正直です。恵比寿や武蔵小杉のような人気エリアは、家賃も物件価格もすでに“行き着くところまで行った”状態です。買うにせよ借りるにせよ、最初に必要なお金があまりに大きい。一方で今回の3エリアは、まだ“値段のわりにお得な状態”が残っています」(小原氏)

ここでいう「お得さ」は、単に安いという意味ではない。街の印象や利便性そのものを変えてしまうような再開発が、着実に進んでいるということだ。

「例えば練馬は、駅ビル『Emio』の改装や大江戸線の延伸計画が進行中です。大船も『GRAND SHIP』や駅前デッキの整備が入りました。いずれも“映える箱物”ではなく、駅前を歩きやすくして日常の使い勝手を上げる投資です。清澄白河も、カフェやギャラリーが集まったことで、下町から文化を発信するエリアへとイメージが大きく変わりました」(小原氏)

こうした変化は、一時的なブームとは違う。再開発やインフラ整備によって、「暮らしやすさ」「通いやすさ」「楽しさ」といったエリアの“土台となる力”が底上げされた結果が、ランキングの上昇や人口の増加として表れているのだ。

