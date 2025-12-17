マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
MTの「フェアレディZ NISMO」降臨! 日産は「東京オートサロン2026」で何を見せる?

DEC. 17, 2025 10:00
Text : 原アキラ
日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズは12月17日、「東京オートサロン2026」(会場：幕張メッセ、会期：2026年1月9日～11日)の出展概要を発表した。NISMOの特別なコンパクトモデルのほか、日本市場への投入を予定する日産ならではのスポーツカーやカスタマイズカーなど計6台を出展する予定だ。

  • 日産NISMOコンセプトモデル

    NISMOの特別なコンセプトモデルは1月9日(金)のプレスカンファレンスで公開予定

マッチのマーチが華麗に復活!

「東京オートサロン」は毎年1月に開催されるカスタマイズカーの祭典。日産は「NISMO」の特別なコンセプトモデルや「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデル、「エクストレイル」の車中泊仕様など見どころ満載のクルマを出展予定だ。

フェアレディZのNISMOモデルには、クルマ好き待望のマニュアルトランスミッション(MT)搭載車を導入する方針。東京オートサロンの会場に登場するフェアレディZ NISMOがまさに新登場のMTモデルだそうなので、会場ではシフトノブにも注目しよう。

    フェアレディZ：さらなる性能の進化とヘリテージの継承を目指し、2026年夏に発売を予定している「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルを公開する。NISMOモデルには「ハイパフォーマンスを操る喜びを強く感じられるため」にMTモデルを追加する予定。展示車はMTモデルとなる。基準車ではデザイン変更を行ってフェアレディZらしさを向上させるとともに、空力性能を追求したという

  • 日産X-TRAIL ロッククリーク マルチベッド WILDPLAY

    X-TRAIL ロッククリーク マルチベッド WILDPLAY：専用の内外装パーツや防水シートを装備し、「エクストレイル」の初代からのDNAである「タフギア」のイメージをさらに高めた「ロッククリーク」をベースに、新たにラインアップする車中泊仕様「X-TRAIL ロッククリーク マルチベッド WILDPLAY」を展示。「SOTOASOBIパッケージ」「ロッククリーク ベーシックプラス」「OUTDOOR パッケージ」「ルーフキャリアパッケージ」といったアウトドアシーンに映えるデザインと機能を両立する魅力的なアクセサリーパッケージを装着し、ギア感をいっそう高めたカスタマイズを施して展示する予定だ

  • 日産リーフAUTECH

    リーフAUTECH：新型「リーフ」をベースに、エクステリアをエモーショナルでスポーティーなデザインにブラッシュアップ。インテリアは上質な素材やディテール表現により、落ち着きとこだわりが感じられる空間とした。よりプレミアムな雰囲気が漂う新型リーフのカスタムカーだ

  • 日産マッチのマーチ

    マッチのマーチ：歌手、レースチーム監督として活躍中の近藤真彦氏(マッチ)がCMキャラクターを務めた初代マーチ「マッチのマーチ」を約40年ぶりに購入。マニュアルトランスミッションへの換装を希望していたマッチの想いに応えたのは、全国に5校(栃木、横浜、愛知、京都、愛媛)ある日産自動車大学校の学生たちだ。同校生徒がリレー形式の整備を行い、ミッション換装だけでなく外観のリフレッシュまで実施済み

  • 日産MOTUL AUTEC GT-R 2016

    MOTUL AUTEC GT-R 2016：2016年にSUPER GT GT500クラスにNISMOから参戦した日産ワークスマシン。松田次生選手とロニー・クインタレッリ選手がドライブし、シリーズ3位となった。2026年からSUPER GT GT500クラスのチーム監督となる松田選手ゆかりのクルマとして展示する

幕張メッセホール2(西ホール)の日産ブースでは、1月9日(金)14時15分から「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトお披露目イベント(近藤真彦氏が登壇)を実施予定。同日15時からは松田次生選手のSUPER GT引退セレモニーを開催する。1月9日16時、10日13時、11日13時からは、フェアレディZのトークショーを予定している。

ブースにはMOTUL AUTECH GT-Rを使用したキッズライドや、「NISSAN」「NISMO」両ブランドのグッズ販売コーナーを設置する。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

