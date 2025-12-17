MTの「フェアレディZ NISMO」降臨! 日産は「東京オートサロン2026」で何を見せる?

日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズは12月17日、「東京オートサロン2026」(会場：幕張メッセ、会期：2026年1月9日～11日)の出展概要を発表した。NISMOの特別なコンパクトモデルのほか、日本市場への投入を予定する日産ならではのスポーツカーやカスタマイズカーなど計6台を出展する予定だ。
マッチのマーチが華麗に復活!
「東京オートサロン」は毎年1月に開催されるカスタマイズカーの祭典。日産は「NISMO」の特別なコンセプトモデルや「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデル、「エクストレイル」の車中泊仕様など見どころ満載のクルマを出展予定だ。
フェアレディZのNISMOモデルには、クルマ好き待望のマニュアルトランスミッション(MT)搭載車を導入する方針。東京オートサロンの会場に登場するフェアレディZ NISMOがまさに新登場のMTモデルだそうなので、会場ではシフトノブにも注目しよう。
幕張メッセホール2(西ホール)の日産ブースでは、1月9日(金)14時15分から「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトお披露目イベント(近藤真彦氏が登壇)を実施予定。同日15時からは松田次生選手のSUPER GT引退セレモニーを開催する。1月9日16時、10日13時、11日13時からは、フェアレディZのトークショーを予定している。
ブースにはMOTUL AUTECH GT-Rを使用したキッズライドや、「NISSAN」「NISMO」両ブランドのグッズ販売コーナーを設置する。