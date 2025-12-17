MTの「フェアレディZ NISMO」降臨! 日産は「東京オートサロン2026」で何を見せる?

日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズは12月17日、「東京オートサロン2026」(会場：幕張メッセ、会期：2026年1月9日～11日)の出展概要を発表した。NISMOの特別なコンパクトモデルのほか、日本市場への投入を予定する日産ならではのスポーツカーやカスタマイズカーなど計6台を出展する予定だ。

マッチのマーチが華麗に復活!

「東京オートサロン」は毎年1月に開催されるカスタマイズカーの祭典。日産は「NISMO」の特別なコンセプトモデルや「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデル、「エクストレイル」の車中泊仕様など見どころ満載のクルマを出展予定だ。

フェアレディZのNISMOモデルには、クルマ好き待望のマニュアルトランスミッション(MT)搭載車を導入する方針。東京オートサロンの会場に登場するフェアレディZ NISMOがまさに新登場のMTモデルだそうなので、会場ではシフトノブにも注目しよう。

X-TRAIL ロッククリーク マルチベッド WILDPLAY：専用の内外装パーツや防水シートを装備し、「エクストレイル」の初代からのDNAである「タフギア」のイメージをさらに高めた「ロッククリーク」をベースに、新たにラインアップする車中泊仕様「X-TRAIL ロッククリーク マルチベッド WILDPLAY」を展示。「SOTOASOBIパッケージ」「ロッククリーク ベーシックプラス」「OUTDOOR パッケージ」「ルーフキャリアパッケージ」といったアウトドアシーンに映えるデザインと機能を両立する魅力的なアクセサリーパッケージを装着し、ギア感をいっそう高めたカスタマイズを施して展示する予定だ

MOTUL AUTEC GT-R 2016：2016年にSUPER GT GT500クラスにNISMOから参戦した日産ワークスマシン。松田次生選手とロニー・クインタレッリ選手がドライブし、シリーズ3位となった。2026年からSUPER GT GT500クラスのチーム監督となる松田選手ゆかりのクルマとして展示する

幕張メッセホール2(西ホール)の日産ブースでは、1月9日(金)14時15分から「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトお披露目イベント(近藤真彦氏が登壇)を実施予定。同日15時からは松田次生選手のSUPER GT引退セレモニーを開催する。1月9日16時、10日13時、11日13時からは、フェアレディZのトークショーを予定している。

ブースにはMOTUL AUTECH GT-Rを使用したキッズライドや、「NISSAN」「NISMO」両ブランドのグッズ販売コーナーを設置する。