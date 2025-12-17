セイコーから春色ウオッチ「2026 SAKURA Blooming」限定4モデル、初のペア仕様も！

セイコーウオッチは、春の情景を描いた「2026 SAKURA Blooming」限定モデル4本を発売する。2017年から続く、毎年恒例の「桜」をテーマにしたコレクションだ。

今回は第10弾のアニバーサリー。水面に映る「逆さ桜」をテーマとし、日本の春を象徴する花のひとつである八重桜が、春めいた柔らかな光の中で、揺らめく水面に映りこむ情景から着想を得たという。ルキアとセイコーセレクションから計4モデルを展開し、発売は2026年1月9日、各モデルは数量限定となる。

セイコー ルキア「SSVW244」- 桜の花びらを映したような白蝶貝の柔和な光をまとう1本





セイコー ルキア「SSVW244」

白蝶貝ダイヤルにピンクの色調を重ね、八重桜のモチーフを立体的に描いた限定モデル。7時位置の桜パーツが白蝶貝の光沢に調和し、春の柔らかな空気感を伝えてくる。ダイヤルにはラボグロウン・ダイヤモンドを加え、光が差すたびに華やぎが生まれる。

ケースとブレスレットにはステンレススチールを用い、独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」とピンクゴールド色めっきを加工。クオーツ式のソーラー電波ムーブメントを搭載し、実用性も高い。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（一部ピンクゴールド色めっき）

ケースサイズ：外径27.5mm×厚さ8.2mm

風防：カーブサファイアガラス（両面無反射のスーパークリアコーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ式ソーラー電波「キャリバー1B32」

限定数：700本

価格：9万1,300円

セイコー ルキア「SSWA018」- 白蝶貝に春の光が差し込む小さな桜のジュエリーウオッチ





セイコー ルキア「SSWA018」

トノー形のSSWA018は、白蝶貝ダイヤルに淡いピンクのグラデーションを重ね、水面に揺れる八重桜の情景を描いた限定モデル。ラボグロウン・ダイヤモンドを文字板に配置し、光が反射するたびに穏やかな輝きを見せる。

外周には桜をかたどったアクセントが入り、7時位置の立体モチーフが控えめな存在感を主張。ケースとブレスレットにはステンレススチールを用い、ピンクゴールド色めっきが春らしい色調を整えている。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（プラチナダイヤシールド、一部ピンクゴールド色めっき）

ケースサイズ：縦29.2mm×横21mm×厚さ7mm

風防：カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー4N30」

限定数：500本

価格：7万2,600円

セイコーセレクション「SCVE064」- サーモンピンクの光が揺れる、軽やかな春色メカニカル

「SAKURA Blooming」の第10弾にして初めてのペアモデル（下記のSSDE024と合わせてペアを構成）。もちろん単独でも購入できる。

ケース径42mmのSCVE064はメンズを想定。サーモンピンクを基調にモザイク調の模様を重ね、八重桜と水面の揺らぎを表現した。複数のクリスタルガラスをダイヤルに配し、光が細かく反射する情景を作り出している。

ムーブメントには機械式の「キャリバー4R38」搭載し、ケース裏のシースルーバック越しにテンプの動きを鑑賞できる。10気圧防水を備え、機械式ならではの楽しさを持つ1本だ。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（一部ピンクゴールド色めっき）

ケースサイズ：外径42.0mm×厚さ11.6mm

風防：ハードレックス（強化ガラス）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「キャリバー4R38」

パワーリザーブ：約41時間

限定数：800本

価格：4万700円

セイコーセレクション「SSDE024」- 桜色のきらめきを閉じ込めた、小ぶりサイズの春ウオッチ

34.2mmケースにサーモンピンクのダイヤルやベゼルを重ね、ダイヤルに配した9個のクリスタルガラスが輝きを添える。八重桜の柔らかな雰囲気を意識した色使いは、水面に反射する光を示しているようだ。