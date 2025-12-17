【2025年冬】ブランドバッグ人気ランキング、ヴィトンでもシャネルでもない“意外なブランド”が選ばれた理由

ブランドバッグシェアリングサービス「Laxus(ラクサス)」が、ホリデーシーズンに向けた人気バッグランキング5選を発表した。ランキングはユーザーの直近レンタル実績や人気データをもとに選出した。

調査期間は11月25日～12月15日で、18～70歳の利用者の直近レンタル実績からランキングを作成している。

1位はCHANEL(シャネル)の「カメリアチェーンショルダーバッグ」。ラムスキンやキャビアスキンのキルティングとターンロックが特徴で、ハンドとクロスボディの両用可能。おすすめシーンはレストランでの会食やディナーなどのフォーマル寄りの外出。

2位はLOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)の「カプシーヌBB」。トップを折り込むと「LV」ロゴが現れる台形フォルムで、年末年始の親族の集まりや帰省など落ち着いたシーンに適している。

LOUIS VUITTON「カプシーヌBB」

3位はCELINE(セリーヌ)の「16セーズスモールブザス」。クラシカルなデザインとストラップ付きパドロックが特徴。イルミネーション散策や忘年会などのイベントにも。

4位はHERMÈS(エルメス)の「エヴリンIPM」。パンチングされた「H」マークが目立つショルダーバッグで、両手が空くため旅行や初詣など移動が多いシーンに適合する。

5位はSAINT LAURENT(サンローラン)の「LE5A7ソフトベビー」。深めのポケットにより整理整頓がしやすく、女子会やバーでの二次会、年末年始のイベントでの利用が見込まれる。

SAINT LAURENT「LE5A7ソフトベビー」

ランキングの結果に関して、2025年のホリデーシーズンは「特別感」と「実用性」を兼ね備えたバッグへの支持がより一層高まっている、とラクサス広報担当者は分析。

「シャネルやエルメスといったブランドの定番モデルに加え、クロスボディで使えるサイズ感や、日常にも取り入れやすいデザインが人気を集めています。特別なイベントだけでなく、通勤やお出かけなど“日常を少し格上げする存在”としてバッグを楽しむ傾向が広がっている点も印象的です」(広報担当者)