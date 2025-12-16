マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
小正嘉之助蒸溜所の2026年限定シングルモルト、潮風と可憐なハマゴウの香りをカスクフィニッシュで表現

DEC. 16, 2025 14:36
Text : フォルサ
小正嘉之助蒸溜所は2026年2月25日、限定シリーズの新作「嘉之助シングルモルト 2026 LIMITED EDITION」を発売する。

  • 嘉之助シングルモルト2026 LIMITED EDITION

    嘉之助シングルモルト2026 LIMITED EDITION

嘉之助蒸溜所は、鹿児島県日置市にあるクラフト・ジャパニーズウイスキー蒸溜所。「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべて国内で行っている。

  • 夕日の美しい場所に建つ嘉之助蒸溜所

    夕日の美しい場所に建つ嘉之助蒸溜所

「LIMITED EDITION」は、ブレンダーが酒質イメージ、樽の個性、熟成のピーク、ブレンド比率まで細部にこだわり、"その年ならではの味わい"を表現するシリーズ。2026年版では穏やかな潮風やハマゴウの香りをカスクフィニッシュで表現した。

ベースのバーボン樽熟成原酒をアップルブランデー樽で、焼酎リチャー樽熟成原酒を白ワイン樽で後熟した二つをキーモルトに採用。白ワイン樽由来の軽やかな香りと、ゆず餡のような爽やかな果実感と丸みのある甘やかさが広がる。さらに複数のシェリー樽原酒とごく少量のピーテッド原酒を重ねることで、味わいが引き締まり、奥行きと立体感が生まれたという。

また、今回新たに段階的にゆっくり加水する「スロー・ディリュージョン」の技法を導入することで、よりメローで柔らかな口当たりを実現している。

  • 箱には浜辺に咲くハマゴウをあしらった

    箱には浜辺に咲くハマゴウをあしらった

内容量は700ml。価格は1万4,850円。

【テイスティングノート】
みずみずしく華やか。爽やかで優しい「和」の甘さ。柑橘の甘酸っぱさとフローラルな香りと、ゆず餡を思わせる爽やかで柔らかな甘さ。グレープフルーツと潮風の余韻が穏やかに広がる。

  • COLOUR：ゴールドアンバー
  • AROMA：オレンジブロッサム、アップルピール、白ブドウ、ハマゴウ
  • PALATE：バニラ、ゆず餡、はちみつ、アップルブランデー
  • FINISH：グレープフルーツとアップルピール、春の潮風が穏やかに続く
