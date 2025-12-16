クレカ積立で本当に得なのはどれ? ステータスカード5枚を比較解説

投資信託のクレカ積立は、資産形成をしながらポイントが獲得できることで人気を集めています。プラチナカードなど上位ランクでも積立に向いているカードがあり、興味のある方もいるでしょう。この記事ではクレカ積立ができるステータスカードを5枚選び、比較解説します。

クレカ積立ができるハイステータスカードの比較表

ステータスの高いカードのうち、証券会社で投資信託の積立ができる代表的な5枚「三井住友プラチナプリファード」「楽天プレミアムカード」「dカードPLATINUM」「三菱ＵＦＪカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレスカード」「JCBプラチナ」を比較してみました。

年会費は11,000円～33,000円(税込)で、一般的なクレカよりはやや高めです。クレカ積立によるポイント還元率は1.0%～最大3.1%となっています。

貯まるポイントは、Vポイント・楽天ポイント・dポイントなど、普段なじみのあるポイントも多く、使いやすくなっています。一部の証券会社では、ポイントを投資に利用することも可能です。

三井住友プラチナプリファードとdカードPLATINUMに関して、最大のポイント還元率にするには条件を達成する必要があることに注意が必要です。

ステータスの高いカード5枚の主な特徴

今回ピックアップした5枚の主な特徴を解説していきます。

三井住友プラチナプリファード

SBI証券で積立ができる三井住友カードのうち、上位に位置するステータスカードです。クレカ積立のポイント還元率は通常1.0%ですが、年間のショッピング利用額が300万円以上を達成すると+1%、500万円以上でさらに+1%となります。

近年Vポイントに対応するお店が増え、以前よりもポイントの利便性が高くなりました。SBI証券は大手のネット証券であることからも、魅力的なサービスといえます。

※高還元率を得るには、積立以外のショッピング利用で条件達成が必要

楽天プレミアムカード

ステータスカードの中でも、年会費が11,000円(税込)と割安なのが楽天プレミアムカードです。積立投資のポイント還元率は1.0%と標準的ですが、貯まるのが楽天ポイントと言うのが大きな強みです。

楽天ポイントは楽天市場をはじめ、さまざまなサービスで使えるため、楽天経済圏を利用している方におすすめ。貯まった楽天ポイントを、楽天証券での投資に利用することも可能です。

dカード PLATINUM

dカード PLATINUMはマネックス証券で積立ができ、ポイント還元率は最大3.1%です。dポイントが貯まるため、ドコモユーザーの方にとって利便性が高いでしょう。

積立によるポイント還元率に関して、入会初年度は3.1%で、2年目以降は月間のショッピング額によって異なります。NISA口座での積立の場合、3.1%にするには月間20万円以上のショッピングが必要です。

dカードPLATINUMにさまざまな支払いを集約し、月間20万円以上の利用ができる方に向いています。

三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレスカード

こちらのカードで積立投資ができるのは、三菱UFJ eスマート証券の口座です。「auカブコム証券」が名称変更して誕生したオンライン証券会社です。

三菱UFJフィナンシャル・グループの一員である安心感があることが特徴です。サポート体制も充実しているため、ネット取引が初めての方におすすめです。

三菱UFJカードは、対象店舗の利用でポイント還元率が大幅に上がるのも特徴です。コンビニならセブンイレブンやローソン、飲食店ではスシロー・松屋などが対象となっています。

JCBプラチナ

JCBカードの上位であるJCBプラチナは、積立に利用できる証券会社が複数あるのが大きな特徴。松井証券で投資をしたい方に向いています。

SBI証券の口座をすでに保有している方は、JCBの仲介口座にコース変更が必要なため、忘れずに手続きをしましょう。

対象の証券会社は拡大予定となっており、今後も利用できる証券会社が増える可能性もあります。