セイコー アストロン新作、星々が銀河を形成する神秘を描いた「Starry Sky」限定モデル

セイコーウオッチの「＜セイコー アストロン＞ Nexter」シリーズから、「Starry Sky」（スターリー・スカイ）をテーマとした限定モデルが登場する。漆黒の宇宙を想起させるブラックカラーと、銀河のような螺旋模様のダイヤルが見どころだ。アストロンブランドにおけるデザインテーマの一翼を担う。

クロノグラフ、3針、ケース形状などの違いで4モデルを用意。発売は2026年1月9日、価格は16万5,000円～33万円となっている。

アストロンのNexterシリーズは「Solidity & Harmonic」をコンセプトに掲げ、強い意志と調和の精神を持つ次世代のリーダーに寄り添う時計。今回の新作は、明るい輝きを放つ若い星々が連なり、渦を巻いて銀河を形成してゆく壮大な情景を、新時代を牽引するリーダーたちの姿に重ね合わせている。

ダイヤル面にはスパイラルパターンの型打ち模様を採用。中央から渦を描くように広がる模様は、星々が銀河を形成する情景を描いている。ブラック基調の文字板にはダークターコイズカラーとラメをアクセントに配し、銀河の神秘を表現した。

ケースとブレスレットは、軽量で耐食性に優れたチタン素材。独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」、または「ブラック硬質コーティング」を施し、対傷性を高めた。ブレスレットはスマートアジャスター機構を備えており、ユーザーが手軽に長さを微調整できる。

チタン素材でブラックのケースとブレスレットといい、そしてダイヤルのデザインといい、アストロンのNexterシリーズらしい仕上がり。ダイヤルデザインは凝っているが、カラーリングとしてそれほど派手ではないため、いろいろなスタイルで違和感なく身に着けられそう。クロノグラフか3針か、GPSか標準電波かなど、選択肢が4モデルあるのもうれしいところだ。

SBXC187

ケース／ブレスレット素材：チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）

ケースサイズ：外径43.3mm×厚さ13.4mm

風防：デュアルカーブサファイアガラス（両面無反射のスーパークリアコーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ式GPSソーラー「キャリバー 5X83」

駆動時間：フル充電時から約6カ月

おもな機能：ストップウオッチ（1/20秒計測・12時間計）、ワールドタイム（38タイムゾーン、サマータイム対応）、GPS衛星電波受信によるタイムゾーン修正

価格：33万円

限定数量：世界限定1,500本（うち国内500本）

SBXD039

ケース／ブレスレット素材：チタン（スーパー ブラックダイヤシールド）

ケースサイズ：外径41.2mm×厚さ12mm

風防：デュアルカーブサファイアガラス（両面無反射のスーパークリアコーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ式GPSソーラー「キャリバー 3X62」

駆動時間：フル充電時から約6カ月

おもな機能：GPS衛星電波受信によるタイムゾーン修正

価格：29万7,000円

限定数量：世界限定1,500本（うち国内500本）

SBXY105

ケース／ブレスレット素材：チタン（ブラック硬質コーティング）

ケースサイズ：外径41.3mm×厚さ10.6mm

風防：サファイアガラス（両面無反射のスーパークリアコーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ式ソーラー電波「キャリバー 8B92」

駆動時間：フル充電時から約6カ月

おもな機能：電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信）、ストップウオッチ（1/5秒計測・60分計）、ワールドタイム（25タイムゾーン）

価格：17万6,000円

限定数量：国内限定700本

SBXY107

