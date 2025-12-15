auじぶん銀行が新商品「円外貨セット定期」を開始、金利が最大年5.0%超のキャンペーンも

auじぶん銀行は、円定期預金と外貨定期預金を組み合わせて運用できる新商品「円外貨セット定期」の提供を開始した。外貨預金を組み合わせることで円定期預金の金利が上乗せされ、開始記念キャンペーンでは条件次第で年5.0%(税引前)の円定期金利が適用される。

円と外貨を組み合わせることで円定期の金利を上乗せ

「円外貨セット定期」は、円定期預金と外貨定期預金をセットで申し込むことで、円定期預金に上乗せ金利が適用される商品だ。

預入金額は10万円から1万円単位で、預入期間は1カ月、3カ月、6カ月、1年の4種類。外貨は米ドル、ユーロ、豪ドル、NZドル、南アフリカランドの5通貨から選択できる。

円と外貨の比率は「円75%・外貨25%」「円50%・外貨50%」「円25%・外貨75%」の3タイプ。外貨の比率が高くなるほど、円定期預金に適用される上乗せ金利も高くなる仕組みだ。

担当者によれば、過去に期間限定で同様の商品を展開したところ、好評だったこともあり、導入に至ったとのこと。

「外貨預金は円預金に比べて高金利であるため、リスク分散や老後資金の運用先として注目されている一方、為替変動リスクへの不安から、当社で実際に外貨預金を利用している方は一部に留まっている状況です。こうした背景を踏まえ、円定期預金の金利を上乗せし、外貨預金のリスクに対する不安を軽減することでお客さまの資産運用を後押ししたいという想いから、提供に至りました。」とコメントしている。

開始記念で円定期金利が最大年5.0%に

提供開始を記念し、2025年12月15日から2026年2月28日までの期間限定で、特別金利キャンペーンも実施される。

たとえば、人気の高い米ドル(3カ月もの)と組み合わせた場合、円定期預金の通常金利年0.3%(税引前)に最大年4.7%が上乗せされ、合計で最大年5.0%(税引前)が適用される。 豪ドルとのセットでは、最大年5.1%(税引前)となるケースもある。

金利は金融情勢などにより見直される可能性があるものの、短期での運用を検討する利用者にとっては注目度の高い水準だ。

auじぶん銀行では、外貨預金の利便性向上策として、外貨普通預金口座から国内の金融機関や証券会社などへ同一通貨建てで送金できる「国内外貨建て送金サービス」も2025年度中に提供予定としている。

外貨預金を「預ける」だけでなく、「使う」場面まで視野に入れた機能拡充が進めば、外貨運用の位置づけも変わっていきそうだ。