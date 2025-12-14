MOSCOTの日本限定"Vol.19"が登場。名作「LEMTOSH」ほか人気3モデルが日本仕様に

ニューヨーク発の老舗アイウェアブランド「MOSCOT」(モスコット)から、日本限定コレクション「JAPAN LIMITED Vol.19」が登場した。対象となるのは、ブランドの中でもファッションシーンで支持の厚い「LEMTOSH」「DAHVEN」「DOLT」の3モデル。MOSCOT AOYAMA・TAKANAWA・YOKOHAMA・OSAKAの直営4店舗と、名古屋・福岡のPOP-UP SHOPにて先行販売を実施中だ。

ニューヨーク・ロウワーマンハッタン発、100年以上愛されてきた「MOSCOT」

1915年、創業者ハイマン・モスコットがニューヨーク・ロウワーマンハッタンに眼鏡店を構えたところからスタートした「MOSCOT」。以来、100年以上にわたり受け継がれてきたクラフトマンシップとタイムレスなデザインは、数々の文化人やアーティストに愛されてきた。現在も世界中のファンを魅了し続けるアイコニックなブランドとなっている。

今回の限定コレクションは、ファッションシーンでも支持の高い3モデルを"日本限定スペック"でアップデート。クラシックなカラーとこだわりのパーツで、コーディネートの主軸となるアイテムに仕上げている。

《LEMTOSH》──初の"ブリッジ22mm"で、名作に新しいバランスを

まず触れたいのが、MOSCOTを代表する名作「LEMTOSH」(レムトッシュ)。今回のJAPAN LIMITEDでは、日本限定として初となるブリッジ幅22mmの仕様が登場。従来より2mmブリッジを絞ることで、クラシックでありつつも軽快なバランスになっている。

さらに、アジアンフィットノーズパッドを採用し、快適な掛け心地を実現。サイズは46 / 49の2サイズ展開、価格は47,000円。

《DAHVEN》──アイコニックな"ダイヤモンドリベット"で存在感をプラス

「DAHVEN」(ダーヴェン)には、ブランドの象徴とも言える*"ダイヤモンドリベット"を初採用し、さらにゴールドのチタンパッドを組み合わせることで、独特の存在感がぐっと増した。

すでにDAHVENを所有している人にとっても、"より装いに寄せて楽しめる2本目"という位置づけで響きそうだ。

サイズは47、価格は48,000円。

《DOLT》──SNSで話題のモデルが、"ハイエンドヴィンテージ"に進化

近年SNSを中心に人気が高まっている「DOLT」(ドルト)も日本限定仕様での登場となった。ゴールドのダイヤモンドリベットとチタンパッドを組み合わせることで、重厚感のある"ハイエンドヴィンテージ"なムードへとアップグレード。

サイズは46、価格は48,000円。

「人と被らない一本が欲しい」「SNSで見かけたあのモデルを試してみたい」という人にとって、格好の選択肢になりそうだ。

