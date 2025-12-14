静寂な冬の軽井沢で、別荘のような贅沢な滞在を楽しめるラグジュアリーステイプラン

軽井沢マリオットホテルは12月1日から、宿泊プラン「Karuizawa Winter Retreat」の販売を開始した。期間は2026年2月28日まで。

「Karuizawa Winter Retreat」は、静寂な冬の軽井沢で、まるで別荘にいるような贅沢な滞在を楽しめる1日1組限定の特別な宿泊プラン。

軽井沢駅から専用車による送迎サービス付き。軽井沢の美しい冬の景観を楽しみながら移動できる。記念礼拝堂や雲場池など名所への立ち寄りも可能。ホテル到着後は、客室でのプライベートチェックイン後、シャンパンと軽井沢産いちごのウェルカムペアリングを楽しめる。

シャンパンと軽井沢産いちごのウェルカムペアリング

夕食は客室にて、シェフ特製ディナーを提供。ソムリエ・エクセレンス厳選の季節のNAGANO WINEセットとともに味わえる。

滞在中は、温泉ビューバス付きコネクティングルーム2部屋を、広々としたリビングスペースとして利用できる。リビングでは、大型スクリーンで映画鑑賞を楽しむほか、オーディオブックで軽井沢ゆかりの文学に耳を傾けるといった過ごし方もでき、くつろぎのひとときをより豊かにするため、ウイスキーやリキュールのミニボトル、限定スナック(東御産信濃くるみ、ポップコーンなど)や、軽井沢の人気ジェラートショップのジェラートも用意する。

限定スナックやジェラートなどを用意

客室では、塩沢温泉と大浴場の古瀬温泉という2種の温泉(源泉)も楽しめる。オプションとして、ホテル内にあるスパブランド「庵スパ」でのフランス産チョコレートを使ったフェイシャルトリートメントも用意する。

2種の温泉にゆっくり浸かりながらリラックス

翌日は、レイトチェックアウトのため、13時までゆっくり過ごすことができる。1日目と同様、ホテルから軽井沢駅まで、専用車で 送り届ける。

同宿泊プランは、大人1名6万円～(2名1室料金)。