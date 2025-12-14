家で簡単に作れる、医師が教える"長生き入浴剤"

あなたが今、健康のためにお金を使っているなら。それよりも、自宅のお風呂に「この温度」で「この時間」浸かることをお勧めします。――この記事では、７万人を超える入浴を医学的に研究してきた 入浴のスペシャリスト・早坂信哉氏の新刊『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』(アスコム)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『手作りできる｢長生き入浴剤｣』 。

手作りできる｢長生き入浴剤｣

入浴剤は入れてもいい? というご質問。私の答えは、

｢ぜひ、積極的に入浴剤を入れてください｣

です。というのも、入浴剤には、健康効果が医学的に裏付けられているものが多いからです。なかでも、炭酸ガスを含んだ｢炭酸系入浴剤｣はおすすめです。炭酸が皮膚から吸収されると血管が広がり、血流がよくなります。温熱作用の効果を後押ししてくれるのです。

とはいえ、炭酸系入浴剤はけっこう高いですよね。毎日使うのは、たらわれます。それでしたら、手作りはどうでしょうか。

炭酸系入浴剤は、案外簡単に手作りできます。

準備するもの

重曹(食用)･･･30g クエン酸(食用)･･･15g

作り方

重曹とクエン酸をよくまぜたらでき上がり。

使い方

180～200ℓのお湯を張った湯船に入れて溶かす。

入り方

完全に溶けてから入る。

実は、これがとても重要です。泡が出ている間が効きそうですが、このときはまだ炭酸は湯に溶けきっていません。むしろ、泡が消えた後の透明なお湯にこそ、しっかり炭酸が溶け込んでいるのです。ここでゆったり浸かることで、皮膚からの吸収が進み、血流促進や温まり効果が高まり、長生き入浴剤の威力が発揮されます。

注意点

(1)入浴剤を溶かしたら2時間以内に入浴する →時間とともに炭酸が抜けてしまうからです。

(2)追い炊きをしない →重曹やクエン酸は無害ですが、配管や機器の素材によっては影響が出ることがあります。また、その日のうちにお湯を抜くのが安心です。

こんなに簡単に作れるのに、市販の炭酸系入浴剤はなぜあんなに高いのでしょうか? 実は、重曹やクエン酸をまぜたものは、物質として不安定で、製品化するには技術がいります。その分が価格に転嫁されているというわけです。

ちなみに、市販品を購入する場合、入浴剤は｢医薬部外品｣または｢浴用化粧料｣の表示があるものを選ぶとよいでしょう。