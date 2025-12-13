ブラックIPケースに3色のサンレイダイヤル、ルミノックス「PACIFIC DIVER 3120」新作

ルミノックスから「PACIFIC DIVER 3120 SERIES」の新作が登場。シリーズ名の通り、太陽が降りそそぐビーチ、ヤシの木、すばらしい日々、素敵な夜、冒険をイメージしたピースだ。

ダイヤルカラーによって、ミッドナイトタイドブルー、エメラルドグリーン、クリムゾンサージレッドという3色のモデルをラインナップ。いずれも鮮やかな色のサンレイダイヤルだ。発売は2025年12月19日、価格は3モデルとも11万4400円。

針とインデックスにはルミノックス・ライト・テクノロジー（LLT）が組み込まれ、これは外部光源や蓄光を必要とせずに自己発光する。発光は最大約25年とされ、暗所や夜間の環境でも時刻を読み取りやすい。秒針にも発光チューブが備わっている。

ステンレススチールのケース表面にはブラックIPコーティングを施し、シリーズとして統一された外観を持つ。ベゼルには、軽量＆タフなカーボン素材「CARBONOX」製の逆回転防止ベゼルをセット。ムーブメントはスイス製クォーツ式の「Ronda 515」、電池寿命は製造から約4年となっている。

PACIFIC DIVER 3120 SERIES は、ブラックIPケースとCARBONOXベゼルを組み合わせた統一感のあるシリーズだ。ルミノックスらしく、高い耐久性と視認性とともに、200m防水、LLTによる自己発光、サファイアクリスタル風防とった実用的な要素を総合的に備えている。日常使いで扱いやすく、アウトドア用途でも信頼のおけるシリーズだ。