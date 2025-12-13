江戸時代から続く南伊豆の郷土料理をアレンジ。ラフォーレ伊東温泉 湯の庭で豪華海鮮「将軍鍋」を楽しむ宿泊プラン

ラフォーレ伊東温泉 湯の庭(静岡県伊東市)は12月1日から、宿泊プラン「海鮮極将軍鍋プラン」の販売を開始した。期間は2026年2月28日まで。

同プランは、江戸時代・十四代将軍徳川家茂公が上洛のため、南伊豆に入港した際、将軍をもてなすために献上されたことから伝わった南伊豆の郷土料理「将軍鍋」をホテル独自にアレンジしたもの。昨年の好評を受けて今年も販売する。

夕食で提供する「海鮮極将軍鍋」は、イセエビ、トゲズワイガニ、鮑、鮪のタタキのつみれ、地魚といった海鮮に加え、伊豆市産の「天城軍鶏」を使った料理長特製の白湯スープを出汁に採用した。具材には天城軍鶏団子も加わり、海鮮と軍鶏の旨みを同時に味わえる。

鍋出汁は白湯のほか、豆乳スープや寄せ鍋スープからも選択可能。〆も地元製麺所の拉麺、雑炊、うどんから選べる。

飲み物は、熱燗にすることで旨さが引き立つ「白隠正宗 中伊豆産山田錦純米酒(高嶋酒造)」、冷酒がおすすめの「志太泉 純米酒(志太泉酒造)」を用意する。

ドリンクには地酒を用意する

「海鮮極将軍鍋会席」の夕食、夕食時のドリンク(地酒飲み比べ)、朝食付きで、料金は1名あたり3万3,000円～((2名1室利用時)。部屋は、温泉付プレミアルーム、和室ベッドスタイル(いずれも32㎡以上)などから選択できる。