【2025年冬】定期預金の金利、1%超が続々。ボーナスを預けるなら"どの銀行が一番お得か"徹底解説

2025年冬のボーナスシーズンを迎え、少しでも金利の高い銀行に預けたいと考える方も多いでしょう。この記事では主要な銀行で行っている、期間限定で金利がアップするキャンペーンを紹介します。大切なボーナスの預け先を検討する材料として役立ててください。

【2025年12月版】主要な銀行の高金利キャンペーンは?

冬のボーナスシーズンに合わせて、以下のような金利引き上げのキャンペーンが行われています。

金利は税引前

対象となるのは主に6カ月ものあるいは1年ものの定期預金で、金利は0.75〜1.25%となっています。上記のなかからとくに高金利のキャンペーンをピックアップして、詳細を解説します。

auじぶん銀行

auじぶん銀行では、1年もの定期預金の金利が最大1.25%(税引前)になるキャンペーンを開催中です。条件に当てはまると以下のように金利が上乗せされます。

特典1. 1年もの円定期預金に預け入れると1.05%

特典2. auまたはUQモバイルユーザーは+0.20%

特典1はすべてのユーザーが対象となります。誰でも年1%以上になるため、他社と比較しても高い金利のキャンペーンとなっています。

特典2はauとUQモバイルユーザー限定です。2026年2月28日および2027年2月28日時点で、auじぶん銀行に登録されているau IDに紐づく、auあるいはUQ mobileの通信契約があることが条件となっています。

これから加入する方も対象のため、検討するのもよいでしょう。こちらのキャンペーンの締め切りは2026年2月28日です。

楽天銀行

楽天銀行の冬のキャンペーンでは、6カ月ものが0.8%、1年ものが1.00%(いずれも税引前)になります。キャンペーン期間中に定期預金に預け入れた人全員が対象であり、他の条件はとくにありません。

楽天銀行に口座を保有している方なら全員対象であり、定期預金積立購入あるいは「元利自動継続」「元金自動継続」による預入れも対象です。キャンペーンの締め切りは2026年1月31日となっています。

SBI新生銀行

SBI新生銀行のキャンペーンでは、円定期預金(インターネット限定)の金利が+0.1%上乗せされます。6カ月もの・1年ものの金利が、いずれも0.9%(税引前)になります。

キャンペーン適用の条件は下記のとおりです。

SBI新生銀行の店舗にて、円定期預金(6カ月ものまたは1年もの)を1回の取引で500万円以上申し込むこと

申し込み分は新規の資金であること

申し込みをする際に資産運用相談シートを記入すること

キャンペーンに適用されるには、新規の資金で申し込む必要があることに注意が必要です。具体的には、キャンペーン開始後の2025年12月10日以降に、新たに円普通預金口座に入金された金額が対象です。

期間中に預けた資金を一度出金し、再度入金した場合は新規資金とはみなされません。期間中に出金があった場合は、入金金額から出金額を差し引いた純増分がキャンペーン対象となります。

SBI新生銀行のキャンペーンの締切は、2026年2月19日です。500万円以上のまとまった資金を預け入れたい方に向いています。

ソニー銀行

ソニー銀行では新規の預け入れとなる円定期預金、積立定期預金に関して、金利引き上げのキャンペーンを行っています。税引前の金利が1年もので0.9%、6カ月もので0.75%(いずれも税引前)となります。

キャンペーン自体の締め切り日は2026年3月1日ですが、積立最終日は2月27日です。積立定期預金の申し込みは、その2日前の2月25日までに行いましょう。