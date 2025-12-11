シチズンのブランド横断、新作4モデルは「新しいときのはじまりを告げる光」

シチズン時計は、「新しいときのはじまりを告げる光」をテーマにしたブランド横断の「KIZASHI Collection」を発表した。

EXCEED（エクシード）、ATTESA（アテッサ）、xC（クロスシー）、CITIZEN COLLECTION（シチズン コレクション）から1モデルずつ、計4モデルの構成だ。いずれもゴールドをアクセントにした特別仕様となっている。各モデルとも2026年1月2日発売で、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

4ブランドそれぞれの個性を活かしながら、共通のデザインコード（サンレイ文字板やゴールドアクセント、エコ・ドライブ、電波時計）で統一した世界観を持っている。エクシードとクロスシーはレディス、アテッサとシチズン コレクションのモデルはメンズなので、さりげないペアとして選ぶのもよいだろう。

シチズン エクシード（ES9485-52E）- シルバーサンレイとピンクゴールドのツートン

シチズン エクシード（ES9485-52E）

エクシードのKIZASHIモデルは、文字板の中心から光を放射状に広げる成形パターンで「新しいときのはじまり」を表現。文字板にはラメが混ぜ込まれ、光の変化によって落ち着いたきらめきが生まれる。針とインデックスにはゴールドカラーを採用し、ピンクゴールドのベゼルとお花モチーフのブレスレットが華やぎを与えている。

ケース／バンド素材は、チタニウムに対して独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施したスーパーチタニウム（シチズンの商標）だ。デュラテクトによる耐傷性とチタンの軽快さを両立している。

ケース／バンド素材：チタン

ケースサイズ：径24.7mm×厚さ8.2mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

防水性能：5気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H060」

駆動時間：フル充電時約3年可動（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）、JIS1種耐磁

価格：18万7,000円

限定本数：400本

シチズン アテッサ（AT8244-57E）- ブラックサンレイに映えるゴールドインデックス

シチズン アテッサ（AT8244-57E）

アテッサのKIZASHIモデルは、ブラックのサンレイパターンによって文字板の中心から広がる光をデザインした。中心から広がる輝きを文字板全体に与えている。ローマ数字インデックスと針にはゴールドを用い、黒と金のコントラストが落ち着きと存在感を演出。

ケースとバンドの素材はスーパーチタニウム。ベゼルはデュラテクトDLCによって艶やかさとともに全体を引き締めている。サファイアガラス風防の外周にはゴールドリングを備え、限定モデルらしい上質感が伝わる。

ケース／バンド素材：チタン

ケースサイズ：径41.5mm×厚さ9.7mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H800」

駆動時間：フル充電時約10カ月可動（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、1/20秒クロノグラフ（60分計）、ワールドタイム（25時差、サマータイム対応）、JIS1種耐磁

価格：15万9,500円

限定本数：1,000本

シチズン クロスシー（ES9467-97E）- 淡色サンレイとピンクゴールドで描く柔らかな光

シチズン クロスシー（ES9467-97E）

ダイヤルのサンレイパターンは、光が広がっていく瞬間、つまり新しいときのはじまりを告げる光が広がる様子を、ていねいに表現したというもの。ゴールドの針とインデックスと合わせて、立体的・幻想的な文字板を形成している。

また、インデックスには放射状に広がる光をイメージしたカットパーツを採用。12時位置に配した1ポイントのラボグロウン・ダイヤモンドも、派手すぎない上品な華やかなさを生んでいる。

ケース／バンド素材：チタン

ケースサイズ：径29mm×厚さ8.2mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：5気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H060」

駆動時間：フル充電時約3年可動（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）、JIS1種耐磁

価格：11万円

限定本数：1,000本

シチズン コレクション（CB0264-55E）- サンレイダイヤルとピンクゴールドで仕上げた万能モデル

シチズン コレクション（CB0264-55E）

時分秒の3新と3時位置の日付表示というベーシックなモデル。ダークカラーのダイヤルに淡いサンレイパターンは、中心からまっすぐと広がっていく光を表現している。針とインデックスにはピンクゴールドカラーを合わせ、ベゼルとの統一感を持たせたツートン仕様だ。