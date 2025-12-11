マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
PORTERが新作「FREE STYLE」を発売。キャンバスで表現する"レザーライク"な存在感

DEC. 11, 2025 11:19
Text : PREMIUM編集部
PORTERは、新シリーズ「FREE STYLE(フリースタイル)」を2025年12月10日に発売した。キャンバス地をメインとした素材でありながら、まるでレザーのような質感を持つオリジナル生地を採用し、日常からビジネスまで幅広いシーンに対応する全9型を展開する。

キャンバス地でありながら、レザーのような表情

2004年に発売されたPORTER「FREE STYLE」は、"レザーの風合いが好きな人にもっと気軽に持てるシリーズを"というコンセプトのもと開発されたシリーズ。

生地から開発しなおした新シリーズでは、キャンバス地をベースにしながら、レザーを思わせる独特の質感を実現。筆者も展示会でその新モデルを手にしたが、ハリのある見た目とは裏腹に、触れると柔らかく、びっくりするほど軽かった。

レザーほど気負わず、ナイロンほどカジュアルすぎない。その中間を狙った素材感は、シーンを限定しないバッグを求めるユーザーにとって、ちょうどいい選択肢になりそうだ。

高い汎用性を実現した全9型

シリーズ名の「FREE STYLE」が示す通り、今回のラインナップは使い手のライフスタイルを制限しない設計が意識されている。

全9型それぞれに異なる形状やディテールを工夫し、より高い汎用性を実現している。

PORTER「FREE STYLE」シリーズ
発売日：2025年12月10日(水)
取扱店舗：PORTER STORE全店(※日本国内・PORTER EXCHANGE除く)／PORTER KOREA全店／KURA CHIKA by PORTER HONG KONG全店／KURA CHIKA by PORTER TAIWAN全店／吉田カバンオフィシャルオンラインストア／全国のFREE STYLE取扱店舗
※海外店舗は発売日が異なる場合あり

