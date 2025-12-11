「オルカンやS&P500だけで本当に良いのか」2025年ファンドアワードから見えた、投資家が"次に選び始めた"資産

楽天証券は、第9回「楽天証券ファンドアワード」において、利用者投票により選ばれた「最優秀ファンド」7本を発表した。新NISA開始以降、投資初心者の参加が増える一方で、資産配分を見直す動きも広がりつつあるという。

楽天証券株式会社は2025年12月9日、第9回「楽天証券ファンドアワード」の結果を発表した。本アワードは、楽天証券が取り扱う投資信託の中からノミネートファンドを選出し、利用者の投票によって「最優秀ファンド」を決定する取り組みだ。

第9回となる今回は、楽天証券が取り扱う2,600本超(2025年10月末時点)の投資信託を独自基準で定量評価。2025年11月4日に、パフォーマンス実績を評価する「パフォーマンスカテゴリ」4部門と、積立・購入実績など人気を評価する「人気ファンドカテゴリ」3部門の計7部門で、合計35本のノミネートファンドを発表した。その後、約1カ月間の投票期間を経て、各部門の最優秀ファンドが決定した。

パフォーマンスカテゴリでは、ハイリターン部門「iFreeNEXT FANG+インデックス」(大和アセットマネジメント)、ローリスク部門「東京海上セレクション・物価連動国債」(東京海上アセットマネジメント)、長期優良ファンド(国内)「ファンド『メガ・テック』」(アセットマネジメントOne)、長期優良ファンド(海外)「米国成長株式ファンド」(三井住友トラスト・アセットマネジメント)が選出。

人気ファンドカテゴリでは、NISA積立部門「eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500)」(三菱UFJアセットマネジメント)、ライジングスター部門「eMAXIS Neo AIテクノロジー」(三菱UFJアセットマネジメント)、新ファンド部門「楽天・高配当株式・日本ファンド」(楽天投信投資顧問)が選ばれた。

新NISA以降、投資経験3年未満が約4割に

楽天証券 アセット事業部 アシスタントマネージャーの赤尾優太氏は、新NISA開始以降の利用者の変化について次のように話す。

「2024年から始まった新しいNISA制度をきっかけに資産づくりを始められたお客様が増えてきていると実感しており、実際、今回の投票では投資経験が『3年未満』と回答された方が全体の約4割を占めました。」

その中で、投資対象に対する考え方にも変化が見られるという。

「『オルカン』『S＆P500』といった名称が一般のお客様にも浸透し、いわゆるインデックスファンドによる積立投資の習慣が広く根付き始めた一方、トランプ関税ショックや世界的な地政学リスクの高まり等により『オルカン・S＆P500だけで本当に良いのか』と次の投資対象を検討されている方も徐々に増えてきている印象です。」

こうした背景から、楽天証券では第9回よりファンドアワードの選定基準や部門構成を刷新したという。

インフレ意識と分散志向が浮き彫りに

さらに、今年の最優秀ファンドの顔ぶれについては、市場の潮流をこう分析する。

「米国市場やテクノロジー・AIといったリターンが良く、お客様からも注目されている(=トレンドになっている)ファンドは順当に上位に選ばれておりました。一方、印象的だったのはローリスク部門の『東京海上セレクション・物価連動国債』と新ファンド部門の『楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)』になります。」

「前者については、多くのお客様が日常生活の中で物価高(インフレ)や資産価値の実質的な目減りを感じている、ということが反映されていると思います。後者については、米国中心に投資する商品と組み合わせて保有することで分散効果を図ったり、『中長期的な値上がり益だけでなく、配当(インカムゲイン)も受け取って生活費に充てたい』という昨今の投資家ニーズを反映していると思われます。」

物価上昇の影響は、実際の投資行動にも表れているという。

「企業の賃上げは進みつつありますが、まだまだ物価の伸びには追いついているとは言えない状態です。実際に、楽天証券で今年5月に実施した『投信積立設定の減額および解約』に関するアンケートでは『物価高による出費増に伴う積立減額・解約』が回答として一番多くの割合を占めておりました。」

また最近では、金(ゴールド)の価格高騰もあり、ゴールド関連銘柄についても大きく注目されているそうだ。

「個人は株式相場の高まりを警戒し、米国偏重・株式偏重の資産配分を考え直し始めている、ということが全体的に感じられます。」と赤尾氏。

今回の結果から浮かび上がるのは、インデックス投資が「当たり前」になった次の段階に、多くの個人投資家が足を踏み入れ始めているという事実だ。

米国株やテクノロジーへの期待は依然として根強い一方で、インフレによる生活コストの上昇や相場の過熱感を背景に、「守り」や「分散」を意識した選択肢に目を向ける動きも確実に広がっている。

オルカンやS&P500を積み立てた先で、「その次をどう考えるか」。今回のファンドアワードは、個人投資家の迷いや試行錯誤がそのまま映し出された結果と言えるだろう。