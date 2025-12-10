マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
2026万円のフランク ミュラー「Limited Lucky Bag 2026」、気になる中身はトゥールビヨンと……

DEC. 10, 2025 18:44
Text : 林利明
フランク ミュラーから、2026年の年始に向けた特別なセット「Limited Lucky Bag 2026」が発表となった。2026年1月3日から直営3店舗で販売し、価格は2,026万円。各店1セットのみの超限定仕様だ。

今回の「Lucky Bag」は、機械式腕時計における複雑機構の最高峰とされるトゥールビヨンのタイムピースを核とする。機械式時計の繊細なムーブメントは、時計の姿勢や重力によって精度が影響を受けるのだが、トゥールビヨンは重力の影響をほぼキャンセルする機構だ。

もうひとつは、「フランク ミュラー ウォッチランド ツアー」への招待（スイス・ジュネーブ　出発日：2026年4月14日予定）。フランク ミュラーの新作発表イベント「WPHH（World Presentation of Haute Horlogerie）」、カクテルパーティー、本社／工房を見学できる「ウォッチランド ツアー」がセットになっている（1組2名分、渡航費・宿泊費含む）。

  • 販売開始日：2026年1月3日
  • 販売価格：2,026万円
  • 販売店舗：
  • FRANCK MULLER WATCHLAND 東京（東京都中央区銀座5-11-14）
  • FRANCK MULLER WATCHLAND 大阪（大阪府大阪市中央区南船場3-9-15）
  • FRANCK MULLER GENEVE（GINZA SIX／東京都中央区銀座6-10-1）
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

