2026万円のフランク ミュラー「Limited Lucky Bag 2026」、気になる中身はトゥールビヨンと……

フランク ミュラーから、2026年の年始に向けた特別なセット「Limited Lucky Bag 2026」が発表となった。2026年1月3日から直営3店舗で販売し、価格は2,026万円。各店1セットのみの超限定仕様だ。

今回の「Lucky Bag」は、機械式腕時計における複雑機構の最高峰とされるトゥールビヨンのタイムピースを核とする。機械式時計の繊細なムーブメントは、時計の姿勢や重力によって精度が影響を受けるのだが、トゥールビヨンは重力の影響をほぼキャンセルする機構だ。

もうひとつは、「フランク ミュラー ウォッチランド ツアー」への招待（スイス・ジュネーブ 出発日：2026年4月14日予定）。フランク ミュラーの新作発表イベント「WPHH（World Presentation of Haute Horlogerie）」、カクテルパーティー、本社／工房を見学できる「ウォッチランド ツアー」がセットになっている（1組2名分、渡航費・宿泊費含む）。