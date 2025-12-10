大切な人に贈りたい、ハミルトンの5本 - 広報が推す一番のおすすめも紹介

アメリカの腕時計ブランド「ハミルトン」から、贈り物にぴったりな5つのモデルを紹介。130年以上の歴史を誇る同ブランドは、大胆なアイコンウォッチから洗練されたクラシックモデルまで、幅広いラインナップを取り揃えている。

「カーキ フィールド マーフ」(15万7,300円)

H70605731

クリストファー・ノーラン監督が手掛けた『インターステラー』で着用されたことで、「カーキ フィールド マーフ」は一躍ファンの心をとらえることに。映画のレガシーと堅牢な日常スタイルを融合しており、精緻なクラフツマンシップと物語性を兼ね備えている。

ケースサイズ：42mm

ケース素材：ステンレススチール

厚さ：11mm

ムーブメント：機械式自動巻き(H-10)

パワーリザーブ：標準持続時間80時間

ブレスレット：ブラックカーフレザーベルト／ピンバックル

風防：サファイアクリスタル(反射防止加工)

防水性能：100m防水

カーキ フィールド メカ(8万9,100円)

H69439931

アウトドアを愛する冒険家には「カーキ フィールド メカ」がうってつけ。ブラックダイヤルとラギッドなグリーンのNATOストラップを備え、ハミルトンのミリタリーのDNAを受け継ぐ手巻きモデルだ。それゆえ、耐久性を追求し、過酷な環境でも信頼できる設計を実現した、シンプルで機能的な一本。

ケースサイズ：38mm

ケース素材：ステンレススチール

厚さ：9.5mm

ムーブメント：手巻き(H-50)

パワーリザーブ：標準持続時間80時間

ブレスレット：レザーとピンバックル付きカーキグリーンテキスタイルNATOストラップ

風防：サファイアクリスタル

防水性能：50m防水

ジャズマスター オープン ハート(16万7,200円)

洗練されたモノやコトへ思いを巡らす人へは「ジャズマスター オープン ハート」を贈りたい。深みのあるブルーのダイヤルとブラウンのレザーストラップが、クラシックな気品を演出。オープンハートからは、精緻に駆動する自動巻きムーブメントの動きを観察できる。

H32675540

ケースサイズ：40mm

ケース素材：ステンレススチール

厚さ：11.05mm

ムーブメント：機械式自動巻き(H-10)／ニヴァクロン(TM)製ヒゲゼンマイ

パワーリザーブ：標準持続時間80時間

ブレスレット：ピンバックル付きレザーベルト

風防：サファイアクリスタル(反射防止加工)

防水性能：50m防水

ベンチュラ S(13万9,700円)

H24211130

エルヴィス・プレスリーが愛した「ベンチュラ S」は、型にはまらない人へのアイコンウォッチ。コンパクトなケースに、洗練されたフレックスブレスレットを組み合わせた、デザインへのこだわりが光る一本。

ケースサイズ：24x36.5mm

ケース素材：ステンレススチール

厚さ：7.8mm

ムーブメント：3石を備えたクォーツムーブメント

ブレスレット：ステンレススチール製フレックスブレスレット

風防：ミネラルクリスタル

防水性能：50m防水

イントラマティック オートクロノ(34万9,800円)

レトロなモータースポーツの美学を纏ったアメリカンクラシックモデル。象徴的なパンダダイヤルに、自動巻きクロノグラフムーブメントを搭載し、精度とスタイルを両立する。ヴィンテージを愛する人にも、スリルを追い求める人にも。

H38416711

ケースサイズ：40mm

ケース素材：ステンレススチール

厚さ：14.45mm

ムーブメント：H-31自動巻きクロノグラフムーブメント

パワーリザーブ：標準持続時間60時間

ブレスレット：ピンバックル付きブラックレザーベルト

風防：サファイアクリスタル(反射防止加工)

防水性能：100m防水

ハミルトンの広報担当者によると、一番のおすすめは「カーキフィールド マーフ」とのこと。「日本のなかでもTop 5の売り上げを誇る人気商品で、フォーマルシーンでもカジュアルシーンでも使える汎用性の高さがポイント。また映画『インターステラー』に登場したというストーリー性も、長く愛用するにあたっての魅力の一つになっている」という。

【フォトギャラリー】