マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

大切な人に贈りたい、ハミルトンの5本 - 広報が推す一番のおすすめも紹介

DEC. 10, 2025 16:36
Text : 岩木華子
Share
Contents

アメリカの腕時計ブランド「ハミルトン」から、贈り物にぴったりな5つのモデルを紹介。130年以上の歴史を誇る同ブランドは、大胆なアイコンウォッチから洗練されたクラシックモデルまで、幅広いラインナップを取り揃えている。

「カーキ フィールド マーフ」(15万7,300円)

  • H70605731

    H70605731

クリストファー・ノーラン監督が手掛けた『インターステラー』で着用されたことで、「カーキ フィールド マーフ」は一躍ファンの心をとらえることに。映画のレガシーと堅牢な日常スタイルを融合しており、精緻なクラフツマンシップと物語性を兼ね備えている。

  • ケースサイズ：42mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • 厚さ：11mm
  • ムーブメント：機械式自動巻き(H-10)
  • パワーリザーブ：標準持続時間80時間
  • ブレスレット：ブラックカーフレザーベルト／ピンバックル
  • 風防：サファイアクリスタル(反射防止加工)
  • 防水性能：100m防水

カーキ フィールド メカ(8万9,100円)

  • H69439931

    H69439931

アウトドアを愛する冒険家には「カーキ フィールド メカ」がうってつけ。ブラックダイヤルとラギッドなグリーンのNATOストラップを備え、ハミルトンのミリタリーのDNAを受け継ぐ手巻きモデルだ。それゆえ、耐久性を追求し、過酷な環境でも信頼できる設計を実現した、シンプルで機能的な一本。

  • ケースサイズ：38mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • 厚さ：9.5mm
  • ムーブメント：手巻き(H-50)
  • パワーリザーブ：標準持続時間80時間
  • ブレスレット：レザーとピンバックル付きカーキグリーンテキスタイルNATOストラップ
  • 風防：サファイアクリスタル
  • 防水性能：50m防水

ジャズマスター オープン ハート(16万7,200円)

洗練されたモノやコトへ思いを巡らす人へは「ジャズマスター オープン ハート」を贈りたい。深みのあるブルーのダイヤルとブラウンのレザーストラップが、クラシックな気品を演出。オープンハートからは、精緻に駆動する自動巻きムーブメントの動きを観察できる。

  • H32675540

    H32675540

  • ケースサイズ：40mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • 厚さ：11.05mm
  • ムーブメント：機械式自動巻き(H-10)／ニヴァクロン(TM)製ヒゲゼンマイ
  • パワーリザーブ：標準持続時間80時間
  • ブレスレット：ピンバックル付きレザーベルト
  • 風防：サファイアクリスタル(反射防止加工)
  • 防水性能：50m防水

ベンチュラ S(13万9,700円)

  • H24211130

    H24211130

エルヴィス・プレスリーが愛した「ベンチュラ S」は、型にはまらない人へのアイコンウォッチ。コンパクトなケースに、洗練されたフレックスブレスレットを組み合わせた、デザインへのこだわりが光る一本。

  • ケースサイズ：24x36.5mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • 厚さ：7.8mm
  • ムーブメント：3石を備えたクォーツムーブメント
  • ブレスレット：ステンレススチール製フレックスブレスレット
  • 風防：ミネラルクリスタル
  • 防水性能：50m防水

イントラマティック オートクロノ(34万9,800円)

レトロなモータースポーツの美学を纏ったアメリカンクラシックモデル。象徴的なパンダダイヤルに、自動巻きクロノグラフムーブメントを搭載し、精度とスタイルを両立する。ヴィンテージを愛する人にも、スリルを追い求める人にも。

  • H38416711

    H38416711

  • ケースサイズ：40mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • 厚さ：14.45mm
  • ムーブメント：H-31自動巻きクロノグラフムーブメント
  • パワーリザーブ：標準持続時間60時間
  • ブレスレット：ピンバックル付きブラックレザーベルト
  • 風防：サファイアクリスタル(反射防止加工)
  • 防水性能：100m防水

ハミルトンの広報担当者によると、一番のおすすめは「カーキフィールド マーフ」とのこと。「日本のなかでもTop 5の売り上げを誇る人気商品で、フォーマルシーンでもカジュアルシーンでも使える汎用性の高さがポイント。また映画『インターステラー』に登場したというストーリー性も、長く愛用するにあたっての魅力の一つになっている」という。

【フォトギャラリー】

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
    NOV. 20, 2025
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking