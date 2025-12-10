大人の王道、カジュアルエレガンスにふさわしい腕時計 3選

休日の装いにさりげない余裕を添え、上品さを崩さないために欠かせないのが「カジュアルエレガンス」な腕時計だ。スーツほど固くなく、スポーツウォッチほどアクティブでもない。その中間にある絶妙なニュアンスは、大人の日常を豊かにする。

今回取り上げる3本は、いずれも日常で扱いやすく、上質な仕上げと個性を備えたモデルだ。軽装に合わせてもなじみ、ほどよい存在感を添えるちょうどいい時計。そんな視点から、3つの方向性でカジュアルエレガンスを味わえるモデルを紹介する。

オメガ シーマスター アクアテラ 150M 41mm（Ref.220.32.41.21.03.001）

オメガ シーマスター アクアテラ 150M 41mm（Ref.220.32.41.21.03.001）

オメガのシーマスター アクアテラ 150Mは、オメガが得意とするスポーツ性能と、都会的なエレガンスを融合させたコレクション。

ここで取り上げた「Ref.220.32.41.21.03.001」は、清涼感をたたえたターコイズブルーのダイヤルに、ブラックセラミックベゼルとラバーストラップを組み合わせたモデルだ。アクアテラ本来の上質さを保ちつつ、軽快でカジュアルな表情を得ている。

ラッカー仕上げのダイヤルは光の角度で柔らかく表情を変え、休日のリラックスした装いにさりげなく彩りを加える。41mmのケースはほどよい存在感を持ち、スポーティさと上品さのバランスがとても良い。秒針とインデックスの仕上げも繊細で、ダイヤルカラーの広がりを引き立てるように配置され、視認性とデザイン性がきれいに共存している。

自動巻き機械式ムーブメントの「キャリバー オメガ 8900」は、スイス連邦計量・認定局（METAS）の認定を受けたマスター クロノメーターだ。15,000ガウスの耐磁性能を備え、日常のさまざまな磁気環境に左右されにくい。

150m防水も健在で、散歩から旅行、休日のアクティブなシーンまで安心して使える点は、純粋に実用時計としても魅力が大きい。大人の装いに「ちょうど良い抜け感」を演出してくれるこの1本、日常から休日まで自然体で上質さを演出したい人に似合う。なお、シーマスター アクアテラ 150Mブレスレットやストラップのバリエーションが豊富で、自分のスタイルに合わせて表情を選べる自由度もポイントだ。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：直径41mm×厚さ13.26mm

風防：ドーム型強化サファイアガラス（両面無反射加工）

裏ぶた：シースルーバック

ストラップ：ブラックラバー

防水性能：15気圧（150m）

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー オメガ 8900」

パワーリザーブ：60時間

価格：111万1,000円

グランドセイコー ヘリテージ コレクション メカニカルハイビート 3600「SBGH353」二十四節気“秋分”

グランドセイコー ヘリテージ コレクション メカニカルハイビート 3600「SBGH353」二十四節気“秋分”

二十四節気（にじゅうしせっき）とは、1年の四季である春夏秋冬をそれぞれさらに6つに分けたものだ。詳細は省くが、立春、春分、夏至、秋分、冬至、大寒などは聞いたことがあるだろう。

グランドセイコーの「SBGH353」は、二十四節気の秋分をテーマにしたモデル。グランドセイコーが培ってきた自然を描写する感性によって、ダイヤルで秋分を表現している。深い紺色にわずかな紫が重なり合うダイヤルは、秋の夜空の静けさや澄んだ空気を思わせ、見る角度によって濃淡が変化する奥行きのある表情を生む。

エバーブリリアントスチール製のケースは輝度が高く、ザラツ研磨による鏡面仕上げとサテン仕上げのコントラストによる独特の陰影だ。全体には静謐（せいひつ）な上質感が漂い、軽装に合わせても気品を損なわない。ボックス型サファイアガラスの風防はダイヤルの奥行きを自然に強調し、手元を見るたびに表情の移ろいを楽しめる。

手巻つき自動巻き機械式のムーブメントは、グランドセイコーの基幹ハイビートである キャリバー 9S85（36,000振動/時）だ。一般的なムーブメントより振動数が高いハイビートは、姿勢差や日常使用での精度変動を抑え、高精度を実現する。9S85ではエネルギー効率と耐摩耗性を高めるため、ひげゼンマイ・脱進機の主要パーツに専用素材を採用して信頼性も確保。ハイビート特有の細やかな秒針運針は、このモデルのダイヤルデザインとも好相性で、鑑賞性にも優れる。

40mmサイズのケースは扱いやすく、休日のカジュアルからジャケットスタイルまで幅広くマッチする。季節感と品格をまとうSBGH353は、大人の休日に静かな華やぎを加える1本と言える。

ケース素材：エバーブリリアントスチール

ケースサイズ：横40mm×縦47mm×厚さ12.9mm

風防：ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）

裏ぶた：シースルースクリューバック

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「キャリバー 9S85」

パワーリザーブ：約55時間

価格：99万円

ブライトリング ナビタイマー オートマチック 41（A17329171C1A1）

ブライトリング ナビタイマー オートマチック 41（A17329171C1A1）

ブライトリングのナビタイマーは、パイロット向けのクロノグラフ（航空時計）としてスタート。クロノグラフがメジャーだが、現在はここで取り上げた「A17329171C1A1」のような3針モデルも豊富だ。

A17329171C1A1は、ケース径41mm、厚さ約11.65mmというバランスの取れたサイズ感。ナビタイマーならではの存在感を持ちながら扱いやすく、休日のスタイルにも無理なく溶け込む。ブルーダイヤルにはサンレイ仕上げが施され、光を受けて穏やかな表情を描く。ブランドの特徴であるビーズベゼルと回転計算尺はそのまま残され、ナビタイマーらしさを視覚的にも感じ取れる。

風防は両面無反射コーティングのドーム型サファイアクリスタルで、視認性と耐傷性に優れる。ステンレススチール製のケースとブレスレットは質感が高く、落ち着いたブルー文字盤との組み合わせは、カジュアルからスマートの装いまで幅広く似合う。ムーブメントにはCOSC認定のクロノメーター、自動巻き機械式の「キャリバー ブライトリング 17」を搭載。パワーリザーブは約38時間だ。

ナビタイマーの伝統でもある回転計算尺やベゼルの造形を残しつつ、シンプルな3針は身近な存在。歴史あるナビタイマーの雰囲気をまといながら日常へ自然に取り入れられる1本として、休日の腕元でほどよい個性と上質感が光る。