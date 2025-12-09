立体駐車場も余裕なホンダ「ヴェゼルRS」が登場! 全高低下で走りは変わる?

ホンダが10月24日に発売した「ヴェゼル」の新モデル「e:HEV RS」は、ほかのヴェゼルより全高が低く、立体駐車場に難なく入れられることをアピールするクルマだ。これは嬉しいポイントなのだが、低くなったことで肝心の走りはどう変わったのか。実際に乗って技術者に話を聞いてきた。

RSになって変わったところは?

ヴェゼルはホンダのコンパクトSUVだ。ガソリンとハイブリッド(e:HEV)、2輪駆動(FF)と4輪駆動(4WD)、アーバンな雰囲気を強めた「PLaYパッケージ」、アクティブ系の「HuNTパッケージ」など、さまざまなバリエーションを取りそろえている。追加となった新型ヴェゼルRSはFFが374.88万円、4WDが396.88万円だ。

ヴェゼルの全高は標準モデルで1,590mm、RSで1,545mm。「1,550mm」の高さ制限がある立体駐車場でも、RSなら入れられる。RSの全高を低くするためホンダは、屋根に付いている「シャークフィンアンテナ」を取り外し、専用の「ローダウンサスペンション」を採用した。

今回はハイブリッドの「Z」グレードと「RS」の2台を乗り比べた。

RSの走りで変えた部分はいくつかあるという。まずはパワーステアリングのソフト(制御)のセッティングだ。ハンドルの切り始めの応答性を上げて、「スッと曲がる」ようにしたというのがホンダ技術者の説明だった。

もうひとつはサスペンションの減衰力特性だ。具体的には減衰力を高めに設定しているので、通常のZグレードと比較すると、足回りとしては「硬い」方向に変わっているという。これにより、Zに「少しフワフワする」部分があったとすれば、RSは「収まりのいい挙動」になっている、という解説だ。全高が低くなったことで走行の安定性も高まっているという。

この違い、素人目線だと、正直に言って、そこまで大きな変化とは感じられなかった。Zも普通にいいクルマだと個人的には感じるので、RSに劇的な何かを感じられなかったのかもしれない。RS→Zの順番で乗ったことも影響しているはずだ。

ホンダの技術者に試乗の感想をきかれたので、正直の上記の内容を伝えると、こんな回答が返ってきた。

「(試乗した人たち＝メディア関係者やモータージャーナリストからは)RSもいいんだけど、ベースとなっているZが思ったよりもよかった、という声をお聞きしています。もともと、Zの足回りも作り込んでいるので、その良さを崩さずに、どうやってRSの良さを伝えていくか、というところから開発を始めているんです」

とはいえ、はっきりと言えることもある。RSになったからといって、何か「ガチガチ」な、極端にスポーティーなクルマに激変しているわけではない、ということだ。

ホンダの「RS」は「ロード セーリング」(Road Sailing)の略。穏やかな海を航海するように、どこまでも気持ちよく走っていけるクルマ。そう考えておけば間違いない。ヴェゼルRSも、足回りがZ比で少し硬くはなっているそうだが、試乗してみると乗り心地は上々。ちょっとした道路の凹凸でクルマがガタガタするレーシーな仕上がりではないので、普段使いでストレスを感じることは、まずないだろう。

単純に、ときどき立体駐車場を使う機会があるからという理由だけでヴェゼルRSを買ったとしても、特に問題はなさそうだ。少なくとも、RSだからといって身構える必要は全くない。

【フォトギャラリー】ヴェゼルRS