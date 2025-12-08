小正嘉之助蒸溜所、「KANOSUKEプレミアム福箱」のオンライン抽選販売中【12/9まで】

小正嘉之助蒸溜所は12月4日、新年を寿ぐ特別アイテム「KANOSUKEプレミアム福箱」のオンライン抽選販売を行っている。

鹿児島県日置市で「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトにウイスキー造りを行う小正嘉之助蒸溜所。「KANOSUKEプレミアム福箱」は、2025年の日置・嘉之助蒸溜祭で大好評を博し、抽選倍率10倍超を記録した人気企画。

2万円と5万円(送料込)の2種類が用意されており、いずれも各テーマに合わせて蔵出しする世界に数本しか存在しない非売品の構成原酒をメインとし、“開ける瞬間のワクワク”を存分に感じられるよう、価格を超える価値を詰め込んだ特別仕様となっている。

2万円の福箱には、「KANOSUKE Blender's Choice 構成原酒 500ml 」×1本と、「KANOSUKE ウイスキー」1種、「KANOSUKE オリジナルグッズ」がセットに。5万円の福箱では、「KANOSUKE Blender's Choice 構成原酒 700ml」×1本と、「KANOSUKE ウイスキー 容量違い5種(限定商品)」、「KANOSUKE グッズ」がセットになっている。

抽選申込期間は12月9日24時までとなっている。オンライン抽選販売の申し込み方法および詳細については、公式HP NEWSから。