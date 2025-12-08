ジョニーウォーカーブルーラベル、体験型イベント「The Art of Rarity」を原宿で開催 - 河村康輔とのコラボによる2日間

ディアジオ ジャパンは12月13日～14日の2日間、ジョニーウォーカーブルーラベルの『1/10000の奇跡』をテーマにした体験型イベント「The Art of Rarity」を、原宿・キャットストリートにある「CRANES 6142」(東京都渋谷区)にて開催する。

ジョニーウォーカーが誇るリザーブの中でも、およそ一万樽に一樽の割合でしか選ばれない希少な原酒のみをブレンドしたジョニーウォーカーの最高峰「ブルーラベル」。

「The Art of Rarity」は、その希少性を伝える体験型イベントで、来場者がひとりの「探求者」として、ジョニーウォーカー ブルーラベルブランドを象徴する3つの「C(Cask/Character/Craftsmanship)」を巡る構成となっている。

ジョニーウォーカーブルーラベル「The Art of Rarity」

アートワークを手掛けるのは、コラージュアーティスト、グラフィックデザイナー、アートディレクターとして国内外で活躍している河村康輔氏。

一つ目の「C」のZONE「Rare Cask “記憶の誕生”」は、時を閉じ込めた樽の記憶を描くインスタレーション空間。無数の樽の中からわずか1/10000のみ選ばれる風と森と時間の記憶─原酒の“原点”を、河村氏のアートと共に体感。壁面に彩られたブランドの記憶をたどることでジョニーウォーカーの200年の歴史をたどり、“ブルーラベルという奇跡の一滴”にたどり着くという。

ジョニーウォーカーブルーラベル「The Art of Rarity」、ZONE1「Rare Cask “記憶の誕生”」

二つ目の「C」のZONE「Rare Character “味わいとの遭遇”」では、ブルーラベルの多層的な味わいと香りを体験できるラウンジがオープン。ジョニーウォーカーブルーラベルをストレート、ロック、ハイボールなどさまざまな楽しみ方でテイスティングできるほか、「あなたが感じた味わい」をアートに還元する参加型テイスティングアート体験も。世田谷代田のバー「Quarter Room」オーナーバーテンダー野村空人氏プロデュースのオリジナルカクテル「DROP OF BLUE」も楽しむことができる。

ジョニーウォーカーブルーラベル「The Art of Rarity」- オリジナルカクテル「DROP OF BLUE」

三つ目の「C」のZONE「Rare Craftsmanship “継承の軌跡”」では、200年以上続くブレンディング技術とブルーラベルの“青の哲学”をテーマにした映像作品が上映される。職人のクラフトマンシップあふれるブレンディングの美学を、河村氏が再解釈して制作したスペシャルムービーを鑑賞することができるという。

ジョニーウォーカーブルーラベル「The Art of Rarity」会場限定コラボレーショングッズ

また当日は、ボトルに河村康輔氏のサインが刻印された、オリジナルスリーブ付きの限定「ジョニーウォーカーブルーラベル(河村康輔氏コラボ限定スリーブ付き)」(3万6,300円)や、河村氏のグラフィックを使用したTシャツ「グラフィックTシャツ(ホワイト/ブラック)」(6,380円)、「グラフィックロングTシャツ(ホワイト/ブラック)」(6,930円)など、会場限定でしか購入できないオリジナルグッズ等が販売される。

