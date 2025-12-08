楽天GORA社員が選ぶ「冬におすすめのゴルフ場」8選を発表 - 天然温泉が楽しめる栃木県・ロペ倶楽部など

楽天グループが運営するゴルフ場予約サイト「楽天 GORA」はこのほど、「社員が選ぶ、冬におすすめのゴルフ場8選」を発表した。

東日本4選

東日本からは、ロペ倶楽部(栃木県)、館山カントリークラブ(千葉県)、ベルセルバカントリークラブ 市原コース(千葉県)、川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)の4カ所を選出した。

ロペ倶楽部は、宿泊施設が併設。敷地内より湧き出る天然温泉が楽しめるほか、風呂上がりにはヤクルトのサービスが充実している。

館山カントリークラブは、千葉県の南部に位置し、関東の中でも比較的温暖な気候の中で快適なプレーが楽しめるという。ヤシやソテツが並ぶコースなど、南国気分が味わえる演出も特徴。

ベルセルバカントリークラブ 市原コースは、リゾートホテルと天然温泉を併設しており、露天風呂が楽しめる。

川奈ホテルゴルフコース 富士コースは、アメリカの雑誌「ゴルフマガジン」誌の世界ゴルフ場100選に選定されている名門ゴルフ場。富士山と相模灘の美しい景観を臨むことができる。

西日本4選

西日本からは、NEMU GOLF CLUB(三重県)、青山高原カントリークラブ(三重県)、花吉野カンツリー倶楽部(奈良県)、ローレル日田カントリークラブ(大分県)が選ばれた。

NEMU GOLF CLUBは、天候によりカートのフェアウェイ乗り入れができるゴルフ場。クラブハウス内には天然温泉やレストランが充実している。

青山高原カントリークラブは、敷地内から湧き出る源泉から直接引く七栗温泉が特徴。

花吉野カンツリー倶楽部は、ゴルフカート全台に導入されている座席を温める「シートヒーター」が追加料金なしで利用可能となっている。大浴場が完備しており、女性向けの設備も充実している。

ローレル日田カントリークラブは、敷地内から湧き出る源泉かけ流しの天然温泉や、自然岩や樹木をそのままハザードとして生かした設計によるコースが楽しめる。天候によりカートのフェアウェイ乗り入れも可能。