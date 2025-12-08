ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「寿司スタイルのアフタヌーンティー」を期間限定開催

ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町は、冬の日本庭園をテーマにした寿司スタイルのアフタヌーンティー「Japanese Afternoon Tea～華凛～」を2026年2月28日まで開催している。

寿司スタイルのアフタヌーンティー「Japanese Afternoon Tea～華凛～」

澄んだ空気と共に訪れる冬の季節。ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町では、“冬の日本庭園”をテーマに、カレイやズワイ蟹など季節の味覚を存分に楽しめる和のアフタヌーンティーが登場。寿司職人が冬の食材の魅力を巧みに引き出し、前菜、蒸し物、甘味まで、和の趣を重ねた味わいを楽しむことができる。

メインスタンドの手毬寿司には、大トロやウニを乗せた中トロ、真鯛にキャビアロリバジルを合わせた手毬寿司、車海老や松皮カレイ昆布締め、アボカドや大根などを重ねたベジタブルロールスノー、子持ち昆布ロールなど、冬の味覚を引き立てる手毬寿司やロール寿司が並ぶ。

メインスタンド

また、アレンジ寿司には、鮪と長芋の色鮮やかな寿司、柚子香る水蛸、スモークサーモンとクリームチーズにトビッコを添えた寿司で雪の降る庭園に咲く椿を表現。

椿寿司 イメージ

前菜 イメージ

前菜やズワイ蟹をたっぷりとのせた茶碗蒸し、季節のフルーツと甘味を美しく盛り合わせたデザートプレートと共に優雅な冬時間を満喫できる。

蒸し物 イメージ(ズワイ蟹をたっぷりとのせた茶碗蒸し)

季節のデザートプレート イメージ

寿司スタイルのアフタヌーンティー「Japanese Afternoon Tea～華凛～」は、ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町35階の「WASHOKU 蒼天 SOUTEN」「Sky Gallery Lounge Levita」にて、料金は8,000円で、2名からの予約制。2026年2月28日まで開催している。