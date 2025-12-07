グランドハイアット東京から「ニューイヤー スイーツ&ブレッド」

グランドハイアット東京では、2026年の幸せを願い、新しい年の訪れを美味しく祝う「ニューイヤー スイーツ&ブレッド」を、「フィオレンティーナ ペストリーブティック」にて、2025年12月30日から2026年1月31日まで販売する。

「ニューイヤー スイーツ&ブレッド」では、2026年の干支であり、成功や勝利のシンボルとも言われる「馬」と、そのかたちから“幸せを受け止める”とされている蹄鉄(ていてつ)などのデザインを、一枚一枚手作業で丁寧に描くアイシングクッキーが新登場(大1枚 / 小4枚セット 2,000円)。クッキーは、馬の表情やたてがみまで細やかに描き上げる大サイズと、富士山やだるまなどのお正月モチーフのデザインをアソートする小サイズ4枚セットの2種類を用意し、贈る相手に合わせてデザインを選ぶことができる。

また、蹄鉄をかたどった「干支ブレッド(午)」(350円)も新たに仲間入り。ブレッドは、ライ麦と国産小麦を合わせた生地にドライストロベリーを練り込み、香ばしさのなかにベリーの爽やかな酸味が広がるやさしい味わいに仕上がった。

「ガレット デ ロワ」4,200円

さらに毎年好評のフランスの新年には欠かせない伝統菓子「ガレット デ ロワ」を今年もラインナップ。本場フランスでは、パイの中に“フェーヴ”と呼ばれる陶製の小さな人形を入れて焼き上げたものを切り分け、“フェーヴ”が当たった人はその年の幸運が訪れると言われている。グランドハイアット東京では、“フェーヴ”の代わりにアーモンドを入れて焼き上げ、美味しく新年の運試しを楽しむことができる。

また、ドイツ出身の総料理長監修のもと、本場の味を再現した、ドイツで大晦日に好んで食べられる伝統的なジャム入りの揚げパン「ベルリーナー」もラインナップ。伝統菓子やブレッドを通してヨーロッパのホリデーシーズンの食文化を堪能できる。

世界の製菓大会で優勝・受賞者を輩出し続けているペストリーチームが手がけるニューイヤースイーツや、ベーカリーチームが一つひとつ丁寧に焼き上げるブレッドは、帰省土産やお年賀、新年のご挨拶の手土産におすすめ。

販売期間は2025年12月30日～2026年1月31日。