今年のホリデーシーズン、モエ・エ・シャンドンは世界中を「赤」で彩る

MHD モエ ヘネシー ディアジオの取扱いブランドであるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、「赤」に染まったホリデーシーズン限定商品 “SHARE THE LOVE(シェア ザ ラブ)” コレクションを10月31日より全国にて販売している。

モエ・エ・シャンドンのホリデーシーズン限定商品“SHARE THE LOVE”

1743年の創業以来、モエ・エ・シャンドンが受け継いできたのは、フランス流のセレブレーションの文化「Savoir-Fête(サヴォワ・フェット)」。それは人生の歓びを分かち合い、セレブレーションのひとときをより華やかに彩る、フランスならではのエスプリでありモエ・エ・シャンドン メゾンに息づく真髄。「赤」は、人と人との繋がりや愛、セレブレーションを象徴する色で、まさにモエ・エ・シャンドン メゾンの精神そのもの。力強く存在感を放つ「赤」に染まったモエ・エ・シャンドンが、今年もホリデーシーズンのテーブルを華やかにし、喜びを分かち合う忘れられないひとときを演出する。モエ・エ・シャンドンを代表するブリュットシャンパン「モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル」とロゼ シャンパン「モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル」のボトルとギフトボックス、そして、”もっと気軽にシャンパンを”というコンセプトのもと誕生した「モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル ミニモエ」のボトルが「赤」に染まった限定デザインで登場した。

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル シェア ザ ラブ

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル シェア ザ ラブ ギフトボックス

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルは、モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット(辛口)シャンパン。1869年の誕生以来、150年以上にわたって世界中の人々から愛され続けている。メゾンのスタイルを最も高い完成度で普遍的に表現した、みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成が特徴。3種類のブドウがバランスよく調和した味わいは、洋食から和食、前菜からメイン、デザートまであらゆる料理とよく合う。

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル シェア ザ ラブ(750ml)は、8,635円。ギフトボックス付きは8,965円。また、ミニサイズの200mlは2,970円で、全国の一部百貨店及びスーパーマーケットで販売中。

モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル シェア ザ ラブ ギフトボックス

モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアルは、モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット(辛口)ロゼシャンパン。ロゼ アンペリアルは、躍動感にあふれ、輝きを放つ、メゾンのスタイルを表現している。鮮やかな色、新鮮で生き生きとした果実味、魅惑的でエレガントな熟成感が特徴。ピノ・ノワール由来の赤い果実の風味を持つしっかりした味わいは、食前酒からボリューム感のある肉料理まで多彩な相性を持つ。750ml(箱付)で1万560円。全国の一部百貨店及びスーパーマーケットで販売している。