クラウディーベイ"5種フリーフロー"を1万円で。六本木「ルビージャックス」で楽しむ特別なペアリング体験

六本木のステーキハウス「ルビージャックス(Ruby Jack’s Steakhouse & Bar)」で、ニュージーランドワイン「クラウディーベイ」のフリーフローが実施中だ。

食事に10,000円(税抜)を追加すれば、ソーヴィニヨン・ブラン(白ワイン)、ピノ・ノワール(赤ワイン)、ペロリュス(スパークリングワイン)など5種類のワインが楽しめる。

フリーフローの実施は2026年2月末まで。

ニュージーランドを代表する白ワイン、ソーヴィニヨン・ブラン

ワインはもともとヨーロッパで生まれ、その後大航海時代を経て世界中へ普及した。ニュージーランドに持ち込まれたのは19世紀頃。その歴史は200年程度とワイン生産国としては浅い方である。

そんなニュージーランドだが、現在では世界の銘醸地の一つとして名を馳せるまでになっている。その立役者とも言えるのが、クラウディーベイである。

クラウディーベイが設立されたのは1985年。最初に生産したソーヴィニヨン・ブランという品種の白ワインがいきなり国際的に高い評価を受け、ニュージーランドワインの可能性を示した。以降、ニュージーランドではソーヴィニヨン・ブランが代表的な品種として多く栽培されることになる。

ソーヴィニヨン・ブランはレモンやグレープフルーツ、パッションフルーツのようなさわやかな果実の香りを持ち、さらにニュージーランド産はそこに清涼感のあるハーブのような香りが加わる。さっぱりした軽やかな味わいで、前菜から魚料理などに幅広くマッチするのが特徴だ。

このキャッチーな香りと味わい、そしてお手頃な価格で、ニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランは現在でも定番のワインとして知られている。

世界的に評価の高い赤ワイン、ピノ・ノワール

ニュージーランドを代表する白ワイン品種がソーヴィニヨン・ブランなら、赤ワイン品種はピノ・ノワールだろう。

もともとピノ・ノワールはフランスの銘醸地、ブルゴーニュ原産の品種。複雑で高貴な香りはワインファンにも人気が高く、現在は世界中で生産されている。

ただしピノ・ノワールは他の品種に比べて栽培がやや難しく、おいしく造るには気候や土壌など栽培地を選ぶ必要がある。病気にも弱く、繊細なぶどう品種だ。

そんなピノ・ノワールの適地のひとつがニュージーランドである。

ソーヴィニヨン・ブランで有名なクラウディーベイだが、ピノ・ノワールの評価も高い。いちごやラズベリー、チェリーなどの赤い果実の香りにスパイスやバニラのような香りが混ざり合い、非常に複雑で魅惑的なアロマが立ち上る。

このピノ・ノワールはぜひ、ルビージャックスの極上の肉料理に合わせて楽しみたい。

洗練された空間で料理とのペアリングを楽しんで

クラウディーベイがフリーフローで楽しめるルビージャックスは、2014年六本木一丁目のアークヒルズサウスタワー2階にオープンしたステーキハウス＆バーだ。

正統派のステーキハウスに現代的なエッセンスを取り入れ、食材本来のおいしさを引き出すのがルビージャックススタイル。洗練された空間で楽しむ料理とクラウディーベイのペアリングは最高の体験になるだろう。

ルビージャックスでのクラウディーベイフリーフローは10,000円(税抜／料理別)。2026年2月末まで実施中だ。