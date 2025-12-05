年末年始の海外旅行、穴場1位は“意外な都市”。混雑日はいつ? お得に行ける日程は?

エクスペディアは、2025年～2026年の年末年始における「穴場コスパ海外旅行先ランキング」や「人気海外旅行先ランキング」に加え、「フライトとホテルの混雑日やお得な出発日予想」を発表した。

エクスペディアの検索データによると、2025年～2026年の年末年始における海外旅行の検索数は前年比110%と増加。

2024年～2025年 年末年始の1泊あたりの平均宿泊費と平均航空券代のデータに基づいた「穴場コスパ海外旅行先ランキング」の1位は韓国の「釜山」だった。韓国第二の都市である「釜山」は、海沿いに位置するため冬は風が強く、体感温度が低く感じられることもありますが、冬ならではの旬の新鮮な魚介類を堪能でき、澄んだ空気の中で眺める海の絶景も魅力。さらに、観光客も少ない時期であるため、混雑を避けながらゆったりと旅を楽しむことができる。

また、2位には台湾にある都市「宜蘭(イーラン)」がランクイン。台北からバスや電車で約１時間とアクセスしやすく、人気の礁渓温泉でゆったり過ごした後は、小籠包や牡蠣オムレツなど、夜市で味わえるローカルフードもおすすめ。そのほか、緑に包まれた旧市街の街並みが魅力のベトナムの首都「ハノイ」や近代的な高層ビルとフランス植民地時代の建物が共存する第二の都市「ホーチミン」、そしてタイのビーチリゾート「パタヤ」など、東南アジアのエリアがランクインした。

この年末年始の「人気海外旅行先ランキング」では、1位が「台北」、2位が「ソウル」、3位が台北の北側に位置する「新北」と、上位10位のうち9か所が近場のアジア圏が占めた。

韓国、台湾それぞれ複数都市が人気ランキングに入っており、年末の９連休を活用して複数都市を周遊する旅行を検討している人が多いと推察される。

年末年始の混雑予想とおすすめ旅行日程

また、今年の年末年始は休暇が取りやすい日並びのため、最大9連休になる人も多く、旅行需要の増加が見込まれる。

エクスペディアのフライト検索データによると、2025年12月20日(土)から2026年1月12日(月・祝)において、特にフライトの混雑が予想されるのは12月26日(金)から28日(日)。この期間、最も混雑が少ないと予想される1月6日(火)と比べて、12月27日(土)は約12倍の混雑となる可能性がある。

また、ホテル宿泊検索データによると、12月26日(金から31日(水)に宿泊施設が最も混雑すると予想される。期間中、最も混雑が少ないと予想される1月7日(水)と比べて、12月27日(土)は約12倍の混雑の可能性がある。 もし有給休暇を取得できる場合は、12月20日(土)、21日(日)に出発するか、1月3日(土)以降に出発することで、混雑を避けてゆったりと旅行を楽しむことができるため、おすすめ。

年末年始のお得な宿泊日予想とおすすめ旅行日程

旅費を抑えるための日程選びも大切。エクスペディアの昨年末の1泊あたりの平均宿泊費と平均航空券代のデータをもとに予測すると、12月下旬から費用が高くなる傾向にあり、クリスマス付近から年末にかけて費用が最も高くなる見込み。

一方で、1月6日(火)以降「成人の日」の3連休にかけては費用が比較的抑えられると予想される。もし有給休暇を取得できる場合は、1月6日(火)以降の出発を選べば、費用を抑えて海外旅行が楽しめるだろう。