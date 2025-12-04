世界最薄ムーブメント搭載、シチズン「エコ・ドライブ ワン」に新作の2モデル

シチズン時計の「エコ・ドライブ ワン」シリーズは、極限まで薄さを追求したというエレガントなデザインと、定期的な電池交換が不要な光発電エコ・ドライブ仕様をはじめとする実用性が特徴。薄型でありながら、耐久性を高める素材（サーメットやバインダレス超硬合金など）も採用されており、技術力を象徴するフラッグシップラインだ。

その「エコ・ドライブ ワン」から、2種類の限定モデルが登場。ホワイト×ブラックのレトロなコントラストが際立つ「AQ5010-01A」と、アンバーイエローのケースにダークブルーの文字板を合わせた「AQ5022-02L」という2本だ。いずれも、薄型でクオーツ式の「光発電エコ・ドライブ」ムーブメントを採用している。

クラシカルな構成が映えるAQ5010-01A





シチズン エコ・ドライブ ワン「AQ5010-01A」

AQ5010-01Aのダイヤルは、艶消し仕上げのホワイトを基調とする。6時位置のスモールセコンドは漆黒の色調とし、白と黒の明確なコントラストを描いた。インデックスと針はゴールドカラーで統一され、ミニマルな表現を取り入れている。1970年代を思わせるレトロな雰囲気だ。

ステンレススチールのケースには、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を加工。直径36.6mm×厚さ4.5mm（設計値）という非常に薄型のデザインは、エコ・ドライブ ワンにおける最大とも言えるアイデンティティだ。サファイアクリスタルの風防からケース上にかけては、滑らかに重なるラインが形成されている。裏ぶたには限定モデルを示すエディションナンバーを刻む。

ブラックのワニ革ストラップは、ダイヤルのホワイト×ブラックと連動。素材特有の質感が薄型ケースと組み合わさり、仕上がりの良さを伝えてくる。

ケース素材：ステンレススチール（デュラテクトプラチナ）

ケースサイズ：直径36.6mm × 厚さ4.5mm（設計値）

風防：サファイアクリスタル（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

ストラップ：ワニ革

防水性能：日常生活用防水

ムーブメント：クォーツ式「キャリバー 8845」

価格：36万3,000円

限定本数：160本

アンバーイエローとダークブルーを重ねたAQ5022-02L





シチズン エコ・ドライブ ワン「AQ5022-02L」

AQ5022-02Lは、アンバーイエローのケースとダークブルーの文字板が特徴的だ。深みのあるブルーの文字板には、落ち着いたゴールドカラーのインデックスと針を配置。上記のAQ5010-01Aとはまた違ったノスタルジックな雰囲気が印象的だ。時分針に施した鏡面と艶消しを使い分けた仕上げは、視認性にも貢献している。

ステンレススチールのケースには「デュラテクトアンバーイエロー」を加工。上記のAQ5010-01Aと同様に、直径36.6mm×厚さ4.5mm（設計値）というケースサイズだ。こちらもストラップはワニ革。