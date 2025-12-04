KUWAHARA × PORTER、90周年記念のスペシャルモデルを数量限定で発売

吉田カバンは創業90周年を記念し、12月6日より、日本を代表する自転車メーカー KUWAHARA BIKE WORKSの「KUWAHARA K-ZERO」をPORTER仕様にカスタマイズしたスペシャルモデルを完全数量限定で受注販売する。1979年に誕生した希少なK-ZEROモデルをベースに、TANKER素材を採用したオリジナルカバーや特別ロゴをあしらった記念すべき一台だ。

KUWAHARA BIKE WORKSは1918年創業の日本メーカーで、高品質かつ耐久性に優れた自転車製造で知られている。1982年公開の映画『E.T.』で同社のBMXが使用され、世界的な注目を集めたことでも有名だ。現在はBMXカルチャーを象徴するブランドのひとつとして確固たる地位を築いている。

PORTER 仕様にカスタマイズされた「K-ZERO」が登場

今回発売される「KUWAHARA × PORTER K-ZERO」は、1979年から短期間のみ生産されたKUWAHARA初期のBMXモデル「K-ZERO」をベースに、PORTER独自のアレンジを加えたもの。象徴的なオレンジ×ブラックのグラデーションフレームに、PORTER「TANKER」シリーズと同じ100%植物由来ナイロン生地を採用したフレームパッド、ハンドルバーカバー、ステムカバーの3点が取り付けられる。

カバーはブラックとセージグリーンの2色展開。さらに、KUWAHARAと吉田カバンの周年ロゴを組み合わせた「90th オリジナルロゴ」をヘッドパーツに施し、特別感のあるデザインに仕上げている。また、ヴィンテージ自転車を扱う「MIN-NANO」製のPORTERオリジナルリフレクターも標準装備されている。

12月6日より PORTER OMOTESANDO にて受注開始

「KUWAHARA × PORTER K-ZERO」は、2025年12月6日より PORTER OMOTESANDO で開催されるイベント「KUWAHARA in the PORTER Gallery 1」で受注販売される。完全数量限定のため、希少価値の高いアイテムとなる見込みだ。