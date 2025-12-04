ダイソン×PORTERのコラボアイテム正式発表 - わずか380セットのDyson OnTracヘッドホン＋PORTERショルダーバッグ

ダイソンと吉田カバンによる初のコラボアイテム、「Dyson OnTrac | PORTER limited-edition headphones and shoulder bag」が正式に発表となった。ダイソンのヘッドホン「OnTrac」と、吉田カバン「PORTER」ブランドのショルダーバッグを組み合わせている。

ヘッドホンもショルダーバッグも、コラボレーションならではの特別仕様。2025年12月4日発売、価格は11万8,690円、全世界でわずか380セットの限定アイテムだ。

音響技術とクラフトマンシップの融合

今回のコラボレーションでは、「エンジニアリングの精密さ」と「日本のタイムレスなデザイン」を融合。ダイソンとPORTER、両ブランドが理念とする「品質と革新の追求」が深く共鳴するものとしている。創業90周年をむかえた吉田カバンの90周年プロジェクトの一環でもある。

ダイソンのDyson OnTracヘッドホンは、特別カラーのプルシアンブルー ヘッドバンド、CNCブラックニッケル製アウターキャップをまとう。アウターキャップの右側には「PORTERくん」をレーザー刻印している。イヤークッションはカーキとシナバー色の2色が同梱され、着せ替え可能だ。

Dyson OnTracヘッドホン

PORTERの専用ショルダーバッグは、定番の形状をベースとして、Dyson OnTracヘッドホンをホールドできる新設計のホルダーを装備。バッグはネイビーブルー地に、ファスナーテープやストラップの肩パッドといったように、Dyson OnTracヘッドホンとコーディネートした配色を採用している。

PORTERのショルダーバッグ

付属アクセサリーとスペシャルパッケージにも注目だ。アイテムは専用の化粧箱に収められ、「Dyson OnTrac テックスライス」と名付けられた樹脂製タグを同梱。これはヘッドホンのパーツの一部を封入して、シリアルナンバーを刻印したものだ。PORTERのダストバッグも付属する。

数量が少ないため、購入を考えている人は販売情報に注意してほしい。販売店舗は以下の通りだ（日本国外含む）。

・ダイソン：ダイソン直営店（パリ、ミラノ、ベルリン、ロンドン、ニューヨーク）、ダイソン公式オンラインストア（日本、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国、香港、シンガポール）

・PORTER：PORTER flagship store、PORTER GINZA、PORTER SHINJUKU、KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（HARBOUR CITY）、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストア

ギャラリー