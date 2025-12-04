4種類の窓ガラスを割ってみた。防犯に強いのは？

離れて暮らす実家の家族のことを考えると、健康や片付けが思い浮かぶ人も多いのではないか。ぜひ「防犯」についても一緒に考えてみてほしい。もちろん自宅についてもだ。そのヒントになりそうなLIXILの「実家防犯セミナー」に参加してきた。

年末年始は1年で一番犯罪が多い時期

警察庁の統計によると、住まいを狙う犯罪が増加傾向にある。中でも侵入窃盗は、戸建て住宅で最も多く発生しており、空き巣は全体の4分の1を占めている。

戸建ては侵入窃盗に狙われやすい

今回のセミナーに登壇した防犯対策専門家の京師美佳さんは「不景気なときは犯罪が増えます。一般的な住宅街や古い戸建て住宅は防犯対策が追いついていないこともあり、狙われやすい傾向にあります」と説明する。

犯罪が発生しやすい地域は、防犯カメラなどの対策が手薄なほか、古い住宅（建具）は窓ガラスやサッシを壊しやすいところが少なくない。さらに、こうした住宅には高齢者が住んでいる確率が高く、現金を置いていることが多い――これが狙われる理由だ。

年末年始はさらに条件が悪化する。旅行や帰省などで留守になったり、ボーナスなどでまとまった現金が動くタイミングだったりと、犯罪者から見ると「狙いやすい家」が一気に増える時期なのだ。

犯罪者は門扉など正面からやってくる

セミナーでは、一戸建て住宅のイラストを見ながら「あなたが泥棒だったらどこから侵入する？」という問いかけが。

筆者は、なんとなく物陰になっている窓から侵入したり、大通りを避けて塀を乗り越えたりして侵入するんだろうと想像したが……。

違った。

京師さんによると、「正面玄関から堂々と入ってくるケースが一番多い」という。塀を乗り越えたりするとかえって人目につきやすいため、インターホンを押して反応を調べたり、「点検です」「営業です」など声をかけたりと、在宅状況を確認しながら様子をうかがうのだという。その上で、庭にまわりこみ、掃き出し窓を破って侵入するケースが多いそうだ。

「限られた予算の中で、防犯対策にお金をかけるならまずは窓。ここを突破されると、命か金品かのどちらかを失います」（京師さん）

まずは侵入経路である窓、玄関などを対策。余裕があれば、門扉や照明などに予算を回し、犯罪者が近づきにくい家づくりをすることが大切とのこと。

侵入に5分以上手間取ると、侵入者の7割があきらめる

防犯対策のポイントとしては、「音」「光」「時間」「人の目」という4つが紹介されたが、中でも重要なのは「時間」だ。財団法人 都市防犯研究センターによると、侵入に5分以上かかると侵入者の7割があきらめるというデータが示されている。

防犯対策には4つのポイント

つまり、侵入経路として狙われることが多い「窓」において、時間をどれだけ稼げるかが防犯の大きな鍵だ。今回、4種類のガラスを実際に割ってみせるデモが行われた。

【動画】左から、板ガラス、網入りガラス、強化ガラス、安全合わせガラス。実際にハンマーで割ってみて、防犯という視点から、各ガラスの特徴や割れ方などを説明してくれた（音声が流れます。ご注意ください）

安全合わせガラスは何度叩いてもヒビが入るだけだった

普通のフロートガラスはあっという間に大きな穴があいてしまった。ワイヤー入りガラスは火事のときに破片を落ちにくくするもので、実は防犯用ではない。むしろ音が立ちにくく穴を開けやすい。そのため、このガラスばかりを狙う窃盗団がいるというのだから驚きだ。強化ガラスは破片が粉々になり、むしろ侵入しやすそうとさえ思った。

この中で防犯効果が高いものが「合わせガラス」だ。ガラスとガラスの間に特殊なフィルムを挟んだ構造をしている。防犯性能試験をクリアした「CPマーク」が付いたガラスなら、「侵入までに5分」をしっかり稼げる。